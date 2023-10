Óscar García Patiño: "Nós non queremos unha Vía Ártabra a costa dos intereses da veciñanza de Cambre”

Cambre atravesa un momento complicado, según indica o seu alcalde, Óscar García Patiño. Unha situación que tratan de solucionar canto antes e para o que non desbotan acudir a unha asesoría externa.

Que balance fai destes cen primeiros días?

O Concello de Cambre atópase nunha situación de bloqueo polo cambio de criterio adoptado desde a chegada das dúas habilitadas nacionais de Secretaría e Intervención. Como alcalde, paréceme vergoñento ter que investir tempo en solucionar esta parálise e non en resolver os verdadeiros problemas dos veciños, pero continuaremos traballando para buscar unha solución. Temos un compromiso coa veciñanza e queremos cumprilo. Para iso, estamos valorando a posibilidade de dispor dun servizo de asesoría xurídica externa que nos permita abrir novas vías para contratar máis persoal.

Como funciona a engrenaxe co PSOE tras un novo pacto?

Como nos dous últimos mandatos. Hai unhas liñas ideolóxicas e un obxectivo común: seguir mellorando Cambre e ofrecendo máis e mellores servizos.



Cales son os proxectos sobre os que xirarán estes catro anos?

Temos que dar cumprimento a demandas históricas como a instalación da rede de saneamento en boa parte de Cambre. Esa é unha das prioridades, como seguir dando pasos para sacar adiante o PXOM. Un documento esencial para garantir o futuro de Cambre. Outro dos obxectivos é contar cun espazo para eventos culturais e cremos a antiga sala de festas O Graxal é o lugar idóneo. Continuaremos traballando para abrir a nova sala de usos múltiples, que se complementará coa biblioteca María Pita e conformará a nova Casa da Cultura.

Que obxectivos se marca para Cambre no que, dixo, será o seu último mandato?

Díxeno e aínda o manteño. Unión por Cambre é un partido dos veciños e tamén para os veciños, e por iso podo dicir que calquera dos meus compañeiros e compañeiras de grupo vai mirar polos intereses do municipio. O meu obxectivo é o mesmo de sempre: seguir mellorando os servizos e infraestruturas para a cidadanía e facer que Cambre medre.

Como cre que avanzará estes meses o asunto da Vía Ártabra?

Gustaríame que ca mesma dilixencia e rapidez coa que tramitan outros moitos proxectos. A Vía Ártabra é esencial para garantir unha mellor comunicación entre os concellos da comarca. Pero nós non queremos unha Vía Ártabra a costa dos intereses da veciñanza de Cambre e de acabar coa zona húmida da Gándara.

Traballaremos para que desbloqueen non só este proxecto, senón tamén outros moitos que están pendentes desde hai anos por parte doutras administracións. Falo do Vial 11-17, da rotonda no núcleo de Cambre, da glorieta provisional do Temple, das beirarrúas en Cecebre e de outras moitas demandas históricas polas que seguiremos loitando.