Los misterios de la iglesia de Cambre

¿Cómo llegó a Cambre la hidria de Jerusalén, con la que Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná? ¿Quién es el Miguel Pedro del que habla una inscripción sobre un capitel de la iglesia románica? ¿A dónde llevaba una puerta con una calavera tallada en un lateral de esta edificación? Esta y otras preguntas flotan en el aire al entrar en Santa María de Cambre, joya del románico en el municipio y que acoge desde hace poco visitas nocturnas guiadas por el concejal de Patrimonio, Ramón Boga.



“O tesouro da igrexa é a hidria de Caná, que non se chama así senón hidria de Xerusalén, hai varias por toda Europa e se considera que nelas Xesús transformou a auga en viño. Relacionamos a súa chegada aquí polos templarios e por Fernando Pérez de Traba, o xefe de toda esta zona, que foi ás cruzadas. Está feita cun material que só hai en Xerusalén e está moi deteriorada debido ao costume popular de raspar a pedra para elaborar remedios cos que tratar diversas doenzas, porque crían que facía milagres”, explica Boga, quien asegura “estar constantemente aprendendo cousas sobre Santa María e sobre todo o municipio”.

Hidria de Jerusalén, ubicada en la entrada izquierda de la iglesia / Quintana

En la parte exterior norte de la iglesia todavía puede verse una gran puerta con una calavera en lo alto, pero la puerta no lleva a ningún lado. “Era a porta do cemiterio, que no seu momento foi trasladado. Moitos me preguntan por esa porta”, reconoce el concejal, que lanza otra incógnita: “Por que unha igrexa tan pequena ten tres naves e deambulatorio? É como as igrexas de peregrinación, pero que había aquí?”.



Inscripciones



Los animales también protagonizan parte de la arquitectura de la iglesia cambresa, usados como recurso artístico para representar diferentes pecados y con afán evangelizador. “No pórtico de entrada a Santa María hai un montón deles como dicindo: vas entrar na casa de Deus, estas cousas non as fagas”, explica Boga. Encima de uno de los capiteles de la nave religiosa puede leerse ‘Micael Petri Me Ficit’, pero se desconoce quién es el tal Miguel Pedro ni de qué es autor exactamente y existe, según el edil cambrés, otra inscripción interesante: ‘Miles Soror Christi’: “Iso era unha monxa templaria, algo absolutamente incrible, non había monxas nesa época”.

El edil Ramón Boga | Quintana



Ramón Boga invita a todos los interesados a descubrir, también, los misterios de Santa María de O Temple. “Aí estivo o castelo fortaleza dos templarios e a pregunta básica é por que non quedou nin rastro, practicamente, dos templarios? Como non se conserva nin unha pedra daquel castelo e daquela muralla?”, cuestiona. El Ayuntamiento de Cambre prevé repetir las visitas a Santa María después del éxito logrado en las últimas. Ramón Boga realizó también una a la iglesia románica de Sigrás, su parroquia natal, donde también recordó la existencia, en el pasado, de un hospital de peregrinos.