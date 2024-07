Mamá Cabra y el Mago Teto actuarán en el Rock Infantil de Cambre

Cambre continúa con su apuesta por transmitir a los más pequeños el gusto por la música y organiza una nueva edición del Rock Infantil, que contará con las actuaciones de Mamá Cabra, The Music Patrol, el Mago Teto, DJ Manri y la Banda Juvenil Sementeira. Los conciertos serán los días 2 y 3 de agosto en el parque da Igrexa y en el CEIP Portofaro –esta última ubicación se usará por primera vez–.

El concejal de Cultura, David Saborido, recuerda que en Cambre hay una gran devoción "pola música, en xeral, e polo rock and roll en particular" y confía que esta tercera edición del Rock Infantil "poida superar as cifras de participación do ano pasado".

Así, el 2 de agosto Mamá Cabra y The Music Patrol tocarán en el colegio Portofaro de O Temple, mientras que al día siguiente será el turno de la Banda Juvenil Sementeira, DJ Manri y el Mago Teto –que representará su espectáculo 'Rock 'N' Magic' en el parque da Igrexa. Ambos días la música comenzará a las 19.00 horas.