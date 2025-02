El gobierno propondrá reforzar las áreas de Secretaría, Intervención y Cultura con tres técnicos superiores A1

El gobierno local propondrá en el pleno del jueves, 27 de febrero, reforzar las áreas de Secretaría, Intervención y Cultura, Deportes e Xuventude con tres nuevos técnicos superiores A1. Se trata de una modificación puntual de la Relación de Postos de Traballo (RPT) de Cambre con la que la alcaldesa, María Pan, busca “alixerar a carga de traballo existente nestes departamentos, dotándoos de máis persoal capaz de realizar tareas de xestión, estudo e propostas de carácter administrativo de nivel superior. Así mesmo, estes técnicos poderán substituír o labor que realizan as habilitadas nacionais dos departamentos de Secretaría e Intervención cando estas non estean”.

La propuesta del gobierno local implicará amortizar tres puestos de la RPT que, en la actualidad, están vacantes: uno de dinamizador cultural y otros dos de conserje. Si el punto resulta aprobado, se transformarían en A1, pudiendo así asumir labores de tipo técnico necesarias para agilizar la tramitación de procedimientos administrativos en estas áreas.

En el pleno de noviembre de 2024, los concejales del PP (4), los del PSOE (4) y los del BNG (3) de Cambre frenaron la transformación de un puesto de A2 en A1 para el departamento de Secretaría. Con todo, la propuesta que irá al pleno de la próxima semana será más ambiciosa, haciendo extensible el refuerzo de personal a dos de los departamentos que, junto a Secretaría, están sometidos a una mayor carga de trabajo: Intervención y Cultura.

La regidora confía en que los tres grupos locales “recapacitaran e que non volvan atrasar a implantación dunha solución ao problema estrutural que padece o Concello”. Pan Lesta incide en que se trata de un paso “esencial para axilizar os trámites administrativos nestes departamentos, nos que o persoal ten unha gran carga de traballo e crea un precedente para poder ir facendo novas modificacións puntuais mentras non saia adiante unha nova RPT”.

Si la propuesta del gobierno sale adelante, se llevarán a cabo otras modificaciones en la RPT fruto de la transformación de estos puestos en los de técnicos superiores A1. Por un lado, se cambiará la ficha de Técnico de Xestión de Administración Xeral (Contratación), vacante en este momento. En este caso, suprimiendo su función como responsable de contratación administrativa, una labor que pasaría a realizar el técnico A1. Por el otro lado, se cambiarán también los puestos de Técnicos de Xestión Orzamentaria. Hasta ahora, estos puestos estaban adscritos a la clasificación profesional del subgrupo A2 y A1. Si la medida del gobierno recibe luz verde, la clasificación profesional sería solo para el subgrupo A2.

Con la propuesta del gobierno, el departamento de Contratación y Patrimonio contaría con un A1, dos A2 y dos auxiliares, lo que sin duda desbloqueará y agilizará todos los trámites relacionados con la contratación pública y el patrimonio municipal, a la vez que se descarga a la habilitada nacional de Secretaría de funciones que ahora tenía que asumir por no contar el departamento, precisamente, con un puesto A1.

En Intervención sucederá algo similar, porque el nuevo puesto de A1 contará con dos A2 en el departamento, uno de ingresos y otro de gastos, dos auxiliares y un administrativo, que sin duda ayudará a agilizar todos los procedimientos de intervención, dejando más tiempo también a la habilitada nacional para sus funciones reservadas.

El A1 del área de Cultura, Deportes e Xuventude, se incorpora para, precisamente, apoyar al coordinador en una de las áreas en donde más se requiere poner al día multitud de contratos de servicios y de concesión, tramitar subvenciones y poner al día convenios que llevan años sin actualizar.

La concejala de Recursos Humanos, Yolanda Díaz, sostiene, además, que si esta modificación sale adelante, se abrirá la puerta a plantearse en breve una nueva modificación para crear un nuevo puesto de A1 en otro de los departamentos claves del Concello como es el de Recursos Humanos. Esta área solo cuenta, actualmente, con un auxiliar administrativo, un A2 y un A1 compartido con Urbanismo.

Nueva RPT

La regidora explica que estas modificaciones permitirán “ir poñendo ao día a estructura funcionarial do Concello mentres non se dispoña da nova RPT, un documento que nós consideramos esencial pero que, por desgraza, tarda máis do desexado”. La primera edil incide en que la elaboración de este documento “segue a ser un obxectivo” y recuerda que, durante el pasado mandato, se trabajó en él “xunto aos sindicatos ata acadar un acordo para levala a pleno, un paso que finalmente non se puido dar por non ter ningún informe técnico a favor”. Pan Lesta confía en que “quen non permitiu a primeira modificación no pleno de novembro, permitan agora aprobar este punto, porque a día de hoxe é esencial para que o Concello recupere un bo ritmo na tramitación dos diferentes procedementos”.