Gobierno y oposición de Cambre se enzarzan por la atención temprana

Enfrentamiento abierto en Cambre entre el Gobierno local y la oposición a cuenta del servici ode atención temprana. El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, lamentó, esta mañana, que la oposición esté favoreciendo “a privatización” de la atención temprana. Así lo manifestó en el pleno convocado, esta mañana, a solicitud de todos los grupos de la oposición con respecto a este servicio. En este, la oposición pidió explicaciones de la "nefasta xestión" del servicio y pidió la dimisión del regidor.

Populares Cambre (Juan María Abalo y María Jesús González ), BNG Cambre (Brais Cubeiro ), AV Cambre (Raúl Varela), CS Cambre (María José García), EU CAmbre (María Olga Santos) y la concejala no adscrita Marta Vázquez Golpe acusaron al Gobierno local de mostrar "carente empatía polas nenas e nenos de 0 a 6 potenciais usuarios do Servizo e responsabilizaron á Xunta, aos informes técnicos, aos grupos e mesmo ás "circunstancias" antes que asumir que Cambre leva perdidos un total de 180.000 euros de subvencións concedidas para a prestación do servizo entre os anos 2021, 2022, 2023 e 2024. (72.000 € de 2021 e 2022 e mais de 108.000 euros concedidos para a prestación do servizo en 2023 e 2024)".

De forma unánime afearon a los responsables que desde que fue anunciado el servicio de atención tempraba en Cambre solo estuvo en vigor tres meses y a día de hoy está interrumpido, lo que ha hecho que muchas familias perdiesen su turno en las listas de espera o que renunciar a los porpios servicios que recibían en las unidades dependientes del Sergas.

Enfrente, García Patiño señaló que la obligación de la Xunta de Galicia, de quien depende la competencia de esta materia, “é garantir que se preste un servizo gratuíto e de calidade para a cidadanía, e non delegar esta competencia nos Concellos”. El regidor considera “inconcebible” que algunos grupos prefieran “que o Concello continúe prestando esta asistencia antes que esixir á Xunta que cumpra cos seus deberes ca cidadanía”. En la misma línea, el concejal de Educación e Sanidade, Miguel Ángel Gutiérrez, explicó que el Concello había renunciado a las subvenciones de 2023 y 2024 con base a un informe de Secretaría en el que se indica que la atención temprana no es una “competencia propia” del Concello de Cambre.

La explicación del edil tampoco fue de la satisfacción de los grupos, ya que, aseguran omiten "que o informe data de agosto de 2022 e a solicitude da axuda é de outubro, dous meses despois, e a concesión de decembro. A renuncia á subvención produciuse o pasado 17 de marzo, deixando novamente ás familias nun desamparo creado polo propio Goberno Municipal que leva ano e medio prometendo ás familias que reanudarán o servizo aínda sabendo que non ían implementalo".