Feijóo destaca en Cambre la fuerza y potencial de la cadena mar-industria

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer en las instalaciones que el Grupo Profand ha abierto en Espíritu Santo (Cambre) la fortaleza de la cadena mar-industria, reflejada en su apuesta estratégica por la innovación y la internacionalización.





En este sentido, concretó que este sector económico “é un dos máis internacionalizados, con buques con bandeira local en máis de 20 países e con actividade transformadora e comercializadora en máis de 30”. “E estamos a falar dunha industria que exporta máis ca nunca, superando, malia a pandemia, a barreira dos máis de 2.400 millóns de euros en exportacións”, recordó.





Retos futuros

Durante la visita a Profand, empresa que procesa y elabora productos del mar, Feijóo –a quien acompañaron la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el alcalde cambrés, Óscar García Patiño– garantizó el compromiso de la Xunta con esta cadena “para seguir avanzando e afrontar os retos futuros”, apuntó, recordando el presupuesto de 19 millones que el Ejecutivo autonómico destina a las pymes del sector transformador.





Además, incidió en la necesidad de que, ante la crisis económica y logística actual, “o Goberno central e a UE artellen axudas cos remanentes do actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca, así como que as empresas poidan acceder ás axudas do novo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura”. Feijóo ensalzó la contribución de Profand a la creación de empleo, ya que en Cambre cuenta con 275 trabajadores, de los que 200 se incorporaron desde enero y a los que se sumarán otros 175 en breves.