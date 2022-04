Escolares de Sigrás practican a lingua de signos

A aposta por traballar na sensibilización desde idades temperás para lograr “unha sociedade acolledora para todos”. Así o asegurou onte o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, que visitou o CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás (Cambre) con Iker Sertucha, da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).





Esta actividade, posta en marcha por Faxpg co apoio do Goberno galego, non é a única que se realiza nos centros educativos para fomentar a integración do alumnado. Ademais, a asociación realiza outras accións como campañas de sensibilización entre os estudantes de Primaria e Secundaria, e tamén actividades adaptadas á educación infantil como un contacontos en lingua de signos.