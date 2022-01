La Diputación sufraga el 80% de los gastos del Cromático Mural Fest de Cambre

El Ayuntamiento de Cambre recibirá una subvención por parte de la Diputación de A Coruña para sufragar los gastos derivados del Cromático Mural Fest. La cuantía concedida es de 22.241,55 euros, lo que cubre el 80% de los gastos del evento (27.801,94 euros).





Cambre se convierte, junto con Ordes y Carballo, en uno de los tres únicos municipios de la provincia en acceder a esta línea para la organización de festivales de arte público urbano, como expuso el edil de Deportes e Xuventude, Daniel Mallo, quien celebró la colaboración de la entidad provincial con un evento “que conta cunha grande aceptación entre a veciñanza do municipio”.





En este sentido, Mallo destacó la importancia del festival, con el que se busca un doble objetivo: “Por un lado, a idea é embelecer con arte os lugares máis urbanos do municipio e, polo outro, seguir educando á mocidade dándolles un lenzo no que poder expresar toda a súa creatividade”. Mallo incide en que se ha constatado la efectividad de esta medida para “reducir actos vandálicos como as pintadas”.





A mayores de la organización de la quinta edición, Cambre está trabajando también en la creación de una ruta del Cromático Mural Fest.