Diana Piñeiro, del PP, se ha convertido en la nueva alcaldesa de Cambre. En el pleno celebrado este lunes, 21 de abril, Piñeiro consiguió cuatro votos frente a los siete del candidato del PSOE, Diego Alcantarilla, y los dos a AV, Raúl Varela. No obstante, se hizo con el bastón de mando al no lograrse una mayoría absoluta por ser la segunda fuerza más votada. UxC no presentó candidato.