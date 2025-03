El Concello de Cambre denuncia un ataque con un taladro al aguacatero del Museo

El Concello de Cambre presentó este lunes una denuncia ante la Guardia Civil por un ataque intencionado al aguacatero situado en el entorno del Museo do Xacemento Romano. Tal y como se concluye en un informe elaborado por la empresa encargada del servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes, el 80% de este ejemplar está afectado por los daños, originados en la zona del cuello por el uso de un taladro.

El edil de Urbanismo, Obras, Servizos, Medio Ambiente e Transporte, Juan González Leirós, lamenta estos actos, que “teñen un impacto, non só nas arcas municipais, senón tamén no patrimonio do municipio, o que supón un prexuízo para todos os veciños e veciñas”.

Este estudio se realizó después de detectar que algunas de las ramas del aguacate estaban dañadas. En el mismo se concluye que el deterioro del árbol no responde a un factor biológico, ya que este no presentaba enfermedades, plagas, pudriciones, hongos u otras anomalías que pudiesen justificar la seca de las hojas. En el informe se determina que los orificios presentes en el cuello son fruto de un acto vandálico con el que el autor o autora buscaba secar el árbol.

El documento concluye que el 80% del árbol está afectado y presenta pocas posibilidades de recuperación. En todo caso, se hará un terciado del árbol y se llevará a cabo un estudio de su evolución en los meses de primavera y en el inicio del verano. En caso de que no recobre su estado original, se procederá a su talado.