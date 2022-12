Cambre suma a la Asociación Galega co Pobo Saharauí al Plan Estratégico de Subvenciones 2023

Luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ayuntamiento de Cambre actualizado para el 2023. La corporación aprobó con los votos de Unión x Cambre, PSOE y Alternativa dos Veciños y con la abstención del resto de grupos la propuesta defendida por la edil de Economía, Facenda e Recursos Humanos, María Pan, quien señaló que para el próximo año “se presentan importantes retos, especialmente, a nivel social por mor da crise económica actual”.





En este contexto, “criamos necesario adaptar o PES para que se axuste á realidade socioeconómica actual”. Entre las novedades de la propuesta, la concejala destacó la suma de una nueva ayuda de 4.450 euros dirigida a la Asociación Galega co Pobo Saharauí, la subida en la línea de emergencia social, el aumento para ayudas del bonotaxi y el incremento de la subvención al ANPA Fendetestas del CEIP Wenceslao Fernández Flórez.





La ayuda a la Asociación Galega co Pobo Saharauí es de 4.450 euros. Esta cuantía servirá para financiar el proyecto Vacaciones en Paz, con el que varios niños y niñas procedentes de los campamentos saharauis de Tindouf se trasladan al municipio para pasar los meses de verano con las familias de Cambre.





El alcalde, Óscar García Patiño, ya había señalado el compromiso del municipio con la labor desempeñada por esta entidad. Lo hizo en el mes de septiembre, cuando recibió a las familias de acogida y a los pequeños que pasaron julio y agosto en Cambre: Kalama, Yunes, Jadiyetu y Alien.





Durante su estancia, los niños recibieron asistencia médica, acudieron a clases de lengua española y gallega y participaron, además, en numerosas alternativas de ocio. La subvención municipal busca garantizar el mantenimiento de este proyecto, contribuyendo a que más familias del concello puedan sumarse a esta iniciativa solidaria.





La concejala de Benestar Social, Lúa Sanguiñedo, destaca que la subvención “busca, non só axudar a estes nenos e nenas, senón tamén concienciar á cidadanía e poñer de manifesto a situación que viven no seu lugar de orixe”. La edil incide en que se pretende, además, “promover os valores de tolerancia e integración entre a veciñanza, facilitando así a convivencia e a integración de todas as persoas na comunidade”.





Emergencia

El Ayuntamiento de Cambre también incrementa un 33% la línea de emergencia social. Esta se concibe, nuevamente, como una subvención prioritaria. De esta forma, la institución municipal podrá aumentar el montante (de 240.000 euros) para atender todas las necesidades vecinales. Una comisión de intervención–servicios sociales se reunirá, de forma bimensual, para analizar si es necesario aumentar la consignación de la línea. En el ámbito social, se subió hasta los 20.000 euros el montante destinado a la convocatoria anual de ayudas económicas para personas con diversidad funcional y movilidad reducida (bonotaxi).





Otras de las novedades del PES de 2023 es la aumento de 2.000 euros que experimenta la línea de subvención del ANPA del Wenceslao Fernández Flórez. Este incremento se realiza teniendo en cuenta la previsión de alumnado y las necesidades e transporte para asistir a las actividades extraescolares.





Por último, la partida de ayudas del Consolida Cambre se amplía hasta los 80.000 euros con la finalidad de contribuir a la consolidación de empresas y a la generación del empleo en el municipio.