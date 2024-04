Cambre prorroga entre críticas el contrato actual de Axuda no Fogar

El Ejecutivo cambrés dio luz verde este jueves a una prórroga de un año del contrato de servicio de Axuda no Fogar, una decisión que la alcaldesa, María Pan, defendió como “a única saída para manter esta prestación esencial coa que se atende a 175 familias” mientras se continúa avanzando en la elaboración de los nuevos pliegos. La medida, que logró los votos a favor de Unión por Cambre (UxC) y PSOE y la abstención de los demás grupos del pleno, recibió críticas durante y después de la sesión, especialmente de las trabajadoras de la empresa concesionaria del servicio, Al Alba, presentes en el público.



Desde el Gobierno local aseguraron que la redacción del nuevo contrato “é unha prioridade”, pero recordaron que los documentos técnicos “foron informados de xeito desfavorable polos departamentos de Secretaría e Intervención”, por lo que el personal de Servicios Sociales se encuentra realizando las modificaciones pertinentes.

La portavoz del PP, Diana Piñeiro, criticó la “inoperancia e falta de compromiso humano” del equipo de gobierno, mientras que Dani Carballada (BNG) afeó al Ejecutivo no haber empezado con la elaboración del nuevo pliego “desde o minuto cero”, además de pedir que se sancione a la empresa por incumplir las condiciones del documento actual en vigor, algo que no está descartado por el momento, según aseguró Pan.



La nueva concejala de UxC, Yolanda Díaz Baldomir, explicó que desde la adjudicación del servicio, en 2022, se han mantenido hasta 16 reuniones de control con la empresa, con sede en Almería, estando prevista la próxima el día 16. “Las quejas se registraron por parte de un 4% del total de usuarios”, dijo Díaz, algo que cuestionaron desde el público algunas familias presentes. También acudieron a la sesión plenaria trabajadoras del SAF, que denunciaron constantes menoscabos a sus derechos laborales.

Familias usuarias del servicio y trabajadoras abordaron al Gobierno local al término del pleno



“Si un usuario se va al médico de forma repentina, nos obligan a recuperar esa hora bajo amenaza de quitárnosla de la nómina. En los domicilios no se hace una inspección de riesgos laborales, en alguno no hay agua caliente y hay que subir un barreño dos pisos para bañar al usuario. La mayoría del personal va medicado porque las dolencias lumbares no las consideran accidente laboral. Somos más de 60 pero al menos diez están de baja”, indicaban portavoces del comité.