Cambre presenta el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar, valorado en más de 8 M€

Este jueves 31 tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de enero del Concello de Cambre, en el que se debatirá, entre otros puntos, la aprobación de los pliegos del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), para así proceder a su licitación pública.

La propuesta de contrato, que elevará a sesión plenaria el equipo de gobierno, tiene una duración establecida de dos años, prorrogables por dos anualidades más en formato 2+1+1. De este modo, el presupuesto base de licitación para los dos primeros años asciende a los 3.901.501,34 euros, una cifra que alcanzaría los 8.253.175,92 euros, en caso de que se ejecutasen las dos prórrogas anuales.

Los nuevos pliegos, en los que el personal técnico de Servizos Sociais lleva trabajando desde 2023, supondrá la mejora del servicio de ayuda a domicilio, tal y como explica la edil de Servizos Sociais, Landa Díaz Baldomir, que apunta que “nos pregos técnicos recóllense melloras con respecto ao servizo actual, en base aos datos cos que contan os técnicos con relación a déficits ou melloras que son necesarias neste servizo”.

La aprobación de los pliegos del SAF, una prioridad para el gobierno liderado por la alcaldesa María Pan Lesta, significaría un importante avance en la regularización de servicios esenciales por parte del Concello porque, si bien este servicio está aún con contrato en vigor tras la primera prórroga aprobada, se hace necesario sacar cuanto antes a licitación en aras de mejorar el servicio.

Con la licitación de un servicio tan esencial como la ayuda a domicilio, Cambre avanza en la tramitación de los servicios básicos, que es una de las líneas de acción prioritarias para este año 2025.

Cambre reduce casi por cuatro el periodo medio de pago de facturas en el último trimestre de 2024

En este sentido, el departamento de Tesorería municipal ha dado a conocer las cifras del período medio de pago a proveedores por trimestre en 2024, que se ha reducido a 57,73 días en los últimos tres meses de año.

Esta cifra supone una bajada de los plazos considerable, que llega después de que en el tercer trimestre de 2024 se alcanzaran máximos anuales, al llegar a los 201,23 días de media en la tramitación de facturas. Por su parte, en el primer y en el segundo trimestre de 2024 se registraron períodos medios de pago a proveedores de 104,57 y 146,59 días, respectivamente.

La gran mejoría experimentada en el último período de 2024 se debe al pago de facturas mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, que comenzaron a llevarse a sesión plenaria desde el mes de marzo, y con los que se consiguieron pagar un total de 4.255.851,92 euros a proveedores del Concello de Cambre, así como la prioridad de todos los departamentos municipales para dar salida a las facturas pendientes.

“Grazas ao traballo realizado por todos os traballadores do Concello e dende a Intervención municipal, así como as directrices políticas deste Goberno, conseguimos baixar considerablemente o período de pago, e imos seguir traballando para que Cambre volva á senda que tiñamos non hai tanto tempo cun período medio de pago moi por debaixo dos 30 días que marca a Lei, mesmo con períodos medios inferiores a 10 días nalgúns trimestres”, destacó la alcaldesa de Cambre, María Pan Lesta.