Cambre niega que exista un contencioso administrativo sobre las aceras de A Patiña

El Gobierno cambrés señala, con respecto a un comunicado enviado por Alternativa dos Veciños, que el Ayuntamiento no tiene ningún procedimiento contencioso-administrativo sobre el proyecto de construcción de aceras en A Patiña.



“Actualmente, la acera está ocupada por las tierras que caen desde el talud ejecutado, en su momento, por la Diputación de A Coruña. La propuesta de Cambre buscaba solucionar esta problemática e incrementar el espacio útil para disponer de aceras y también de una zona de aparcamiento”, sostiene el Ejecutivo de Óscar García Patiño.



Alternativa indica que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de A Coruña ha dado la razón a la Diputación “na demanda presentada por un particular, familiar do alcalde”, que pedía que el proyecto de remodelación de la carretera mantuviese la idea inicial de construir un muro de contención en un punto colindante a una finca de su propiedad. "Un veciño que non estaba afectado pola ampliación e dotación de beirarrúas no lugar da Patiña, na estrada de Cambre a Carral", comenta la agrupación.

Desde el Ayuntamiento dicen que este muro “se realizaría gracias a una cesión gratuita por parte del propietario y, al no salir adelante la propuesta, la Diputación deberá asumir ahora el pago por la expropiación", lo que incrementará el coste de la actuación. "El Gobierno local lamenta que, una vez más, los principales perjudicados vayan a ser los vecinos y vecinas de la zona, que ya están sufriendo un enorme retraso en la ejecución de este proyecto y que, a estas alturas, siguen sin disponer de aceras y de los aparcamientos que se construirían con la propuesta del Concello", manifiesta Óscar García.