Cambre intenta reconducir la situación con un reconocimiento de crédito y cambios en la actual RPT

Un nuevo intento para reconducir la situación de Cambre. La alcaldesa, María Pan, volverá a someter a aprobación dos asuntos que califica como “solucións esenciais para mellorar” las circunstancias actuales: el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de 161.171,27 euros para el abono de facturas pendientes a proveedores y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Este cambio, según indicaron desde la institución, permitiría disponer de más técnicos superiores A1 en las áreas de Contratación –dependiente de la Secretaría Municipal–, Intervención y Cultura, Deportes y Juventud.



Las dos medidas habían sido abordadas en anteriores sesiones saliendo rechazadas con el voto en contra del PP, el PSOE y el BNG. Ahora, la regidora confía en que los once ediles de estas tres agrupaciones, que “suman maioría absoluta” en la corporación cambresa, “recapacitaran e cambien o seu sentido do voto pensando no que é mellor para a vila e para a veciñanza”, sostuvo la mandataria, que acaba de cumplir un año al frente del Ayuntamiento de Cambre.



El reconocimiento de crédito que se elevará al pleno esta mañana asciende a 161.171,27 euros para abonar facturas relativas al mantenimiento de zonas verdes y jardines, servicios de conserjería o suministro de combustibles, todos ellos correspondientes a ejercicios anteriores, por lo que, tal y como recuerda la regidora, “o REC é a única vía para proceder ao seu pagamento”, aclaró Pan.



En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo, implicaría amortizar tres puestos de la RPT que, en la actualidad, están vacantes: uno de dinamizador cultural y otros dos de conserje y, si el cambio resulta aprobado, se transformarían en A1. Así, podrán asumir tareas de tipo técnico necesarias para agilizar las tramitaciones administrativas en estas áreas y, en consecuencia, contribuir a “dar unha solución ao problema estructural que padece o Concello de Cambre”.

Importancia

Pan Lesta incide en que se trata de un paso vital para “axilizar os trámites administrativos nestes departamentos, nos que o persoal ten unha gran carga de traballo e crea un precedente para poder ir facendo novas modificacións puntuais mentres non saia adiante unha nova RPT”.



Si la propuesta del Gobierno de UxC sale adelante, se llevarían a cabo otras modificaciones en la RPT fruto de la transformación de estos puestos en los de técnicos superiores A1. En este sentido, por un lado se cambiará la ficha de Técnico de Xestión de Administración Xeral (Contratación), vacante en este momento, suprimiendo su función como responsable de contratación administrativa, una labor que pasaría a realizar el técnico A1. Por otro, se modificarán también los puestos de Técnicos de Xestión Orzamentaria. Hasta ahora, estaban adscritos a la clasificación profesional del subgrupo A2 y A1, pero, en caso de darse luz verde, la clasificación profesional sería solo para el subgrupo A2.

Movilizaciones

Con todo, el personal municipal reanuda –a las 10.50 horas, coincidiendo con el inicio de la sesión ordinaria– su calendario de movilizaciones para “manifestar o noso profundo descontento e para que se nos escoite”, así como para reclamar “solucións urxentes á situación extrema na que nos atopamos”, apuntó la delegada de la CIG, Vanessa Paz.



La representante sindical aseguró que la mesa de negociación de esta semana “resultou infrutuosa” y que, aunque “o camiño a recorrer para acadar solucións é longo”, por parte del Gobierno de Cambre se están “dando pasos moi pequenos, totalmente insuficientes”, dijo Paz.