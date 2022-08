Cambre desvela el cartel del Rock in Cambre por días

El Ayuntamiento de Cambre ha desvelado hoy el reparto de conciertos por días en el Rock in Cambre, que se celebrará los próximos 12 y 13 en el Campo da Feira Local. Así, la primera jornada incluirá las actuaciones de las bandas locales Another Wasted Year, Leria e Inadaptados, mientras que después tocarán los italianos The Peawees, Los Zigarros y Dakidarría. El sábado 13 se subirán al escenario del festival Stonewolf, Sin City Devils, Hemacaos, Agoraphobia, Burning y Miguel Costas.

Los conciertos tendrán lugar entre las 19.00 y las 04.00 horas, aproximadamente. Los primeros en actuar serán los grupos noveles, que darán paso a los grupos Hemacaos e Inadaptados, formaciones históricas del municipio que se han reunido después de décadas para conmemorar los 30 años del festival, para después continuar con los cabeza de cartel, una selección de bandas reconocidas a nivel nacional e internacional.

El próximo martes, día 9, está prevista la presentación oficial del XXX Rock in Cambre. El acto servirá para desvelar los horarios y todos los detalles de la nueva edición, además de dar a conocer la imagen del cartel de 2022, en el que se han modernizado ciertos aspectos sin renunciar a la línea estética habitual.