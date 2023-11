El Gobierno de Cambre continúa avanzando hacia la recuperación de la actividad habitual en el municipio y podrá celebrar la XV edición de la Xuntanza do Maior, un evento histórico en la localidad y que peligraba por la situación burocrática actual, que denunciaron en su momento el alcalde, Óscar García Patiño, y la concejala de Economía, María Pan.



La Junta de Gobierno local aprobó el expediente de contratación del evento, que en vez de este año se celebrará ya entrado el 2024, concretamente el día 21 de enero, y que reunirá a unas 750 personas mayores de 65 años en el pabellón de Os Campóns, Sigrás. Desde el Ayuntamiento informan de que se desarrollará de 13.00 a 20.30 horas y se enmarca en la programación anual para la tercera edad del municipio.



La concejala de Benestar Social, Mary Mer Prieto, señala la importancia de esta cita “ineludible cada ano para as persoas máis maiores do municipio”. La edil apunta que la Xuntanza do Maior “serve como punto de confraternización e encontro para os veciños e veciñas de todas as parroquias”.



En esta ocasión, el menú constaría de tres platos: callos, carne asada con patatas y guarnición y larpeira y queso con membrillo. Con todo, además de la comida, los participantes podrán disfrutar de la actuación musical a cargo de una orquesta. El importe total del contrato asciende a 36.545,49 euros, señala el Gobierno cambrés, que añade que esta fiesta estaba previsto que se celebrase en octubre, “pero la tramitación del expediente se retrasó”.



García Patiño cargó a finales de septiembre contra la interventora y la secretaria del Ayuntamiento, dos habilitadas nacionales que llegaron recientemente al municipio y que han paralizado, indicaba, toda la actividad en la localidad. “Estamos atados de pés e mans”, aseguraba.