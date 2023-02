Cambre apoyará a las entidades sociales con una línea de subvenciones de 30.000 euros

Cambre mantiene su apuesta por apoyar a las entidades sociales del municipio con un compromiso que el equipo de gobierno espera refrendar en el pleno ordinario de hoy, 23 de febrero, aprobando las bases de la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el 2023. La línea, que cuenta con una consignación de 30.000 euros, servirá para dar apoyo a las asociaciones de corte social con la ejecución de proyectos y actividades dirigidos a los siguientes grupos de población: minorías étnicas y culturales, personas en riesgo de pobreza severa, familias en situación de vulnerabilidad, personas con diversidad funcional, mayores, inmigrantes, infancia y juventud, o personas que requieran de la aplicación de medidas especiales para su inserción social o laboral.

La concejala de Benestar Social, Lúa Sanguiñedo, apunta que se trata de una línea “esencial coa que buscaremos prestar apoio a todas as asociacións que traballan, no día a día, para promover a igualdade de oportunidades e a inclusión social no noso municipio. Realizan un labor que consideramos fundamental e que se volveu aínda máis imprescindible por mor da pandemia e da recesión económica actual”.

Las subvenciones están dirigidas a sufragar programas que se realicen entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023. Cada entidad solicitante podrá presentar un máximo de tres iniciativas que deberán estar enmarcadas dentro de alguna de las siguientes líneas de acción: inclusión social y/o laboral, igualdad, sociosanitaria, adicciones, discapacidad e inmigración. La ayuda económica concedida no podrá superar los 3.000 euros por proyecto.

Podrán pedir estas subvenciones las asociaciones que desempeñen su labor en el término municipal y que estén legalmente constituidas e inscritas en los Registros Central o Provincial de Asociaciones. Excepcionalmente, podrán requerir estas ayudas las entidades que, aun no estando en el concello, tengan en marcha proyectos que beneficien a vecinos y vecinas de Cambre. En todo caso, todas las solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Hacienda Local.

El plazo de presentación estará abierto durante un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.