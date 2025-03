Más de 600 personas participaron en las visitas guiadas del Museo de Cambre

El Museo do Xacemento Romano se ha convertido en una parada obligatoria en Cambre. Así, a lo largo del 2024, la instalación municipal recibió a 610 personas que participaron en las visitas guiadas que organiza el Concello para poner en valor su patrimonio e historia. En lo que respecta al 2025, el número de personas que tomaron parte en esta actividad es, hasta la fecha, de 205, fijándose nuevas propuestas para el 30 de abril y para los días 9 y 23 de mayo.

La iniciativa incluye, no solo un recorrido por el propio Museo do Xacemento Romano, sino también a la iglesia de Santa María de Cambre, otro de los principales reclamos turísticos del municipio. Como explica el concejal de ADL, Turismo e Patrimonio, Ramón Boga, “o obxectivo non é outro que dar a coñecer a nosa enorme riqueza patrimonial e histórica. Trátase de visitas didácticas que se poden adaptar a persoas de todas as idades”.

De la cifra total de visitantes, la mayoría se corresponde con grupos de alumnos de los colegios e institutos de Cambre. En el segundo caso, a través de los programas de intercambio Erasmus+ organizados por los centros de enseñanza, han conocido el Museo jóvenes de Oxford, Cracovia, Bulgaria y Austria.

La dependencia municipal recibió también a visitantes de municipios limítrofes como Oleiros o de otras partes de Galicia como, por ejemplo, Palas de Reis, Burela y Vigo. De este último concello acudieron, precisamente, un grupo de estudiantes del máster Interuniversitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad de la Universidade de Vigo.

En cuanto a épocas del año, si bien estas propuestas se reparten a lo largo de todos los meses, los de marzo y julio de 2024 han sido, hasta ahora, los que concentraron un mayor número de visitas, con tres visitas cada uno.

Las personas interesadas en solicitar una visita guiada podrán formular su solicitud a través del correo electrónico museo@cambre.org o del teléfono 981 65 62 17.

Próximas mejoras

El Museo do Xacemento de Cambre recibió, este mes, el diploma de reconocimiento al compromiso para la mejora de la calidad en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. En paralelo, dentro del programa de la feria Biocultura, se le otorgó también el certificado de pertenencia a la Rede de Centros de Información Territorial de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Fruto de la colaboración entre la Reserva de Biosfera y el Concello, el Museo será objeto, próximamente, de una serie de mejoras. Teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por Ramón Boga, se llevará a cabo la instalación de un nuevo equipo audiovisual con el que se proyectarán películas, documentales y material gráfico para acompañar a conferencias, por ejemplo. Asimismo, se dotará al Museo de una nueva vitrina con la que se ampliará el espacio expositivo.