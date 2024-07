La Xunta y Betanzos acuerdan ‘compartir’ al 50% las obras del pabellón del Vales Villamarín

La Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos han alcanzado un acuerdo para colaborar en la reforma del CEIP Francisco Vales Villamarín. La delegada en A Coruña, Belén do Campo, se reunió con la alcaldesa, María Barral, para abordar cuestiones vitales para la ciudad, coincidiendo ambas en la necesidad de seguir cooperando para “contribuír ao desenvolvemento sustentable dos municipios de Galicia”.



Entre los asuntos que trataron destaca la situación del Vales Villamarín, en el que la Xunta tiene pendientes dos actuaciones: la segunda fase de rehabilitación y el acondicionamiento del polideportivo cubierto, que durante los últimos meses no pudo ser utilizado con normalidad por filtraciones de agua de la cubierta “por lo que es un problema que debe ser solucionado antes del próximo curso escolar”, dijo Barral.



Do Campo trasladó la intención de la Xunta de “atender las solicitudes” del municipio y de la comunidad educativa para mejorar la cubierta planteando una financiación al 50% del coste de las obras, y aunque la primera edil dejó claro que “no es una competencia municipal", expresó a la delegada su “disposición a colaborar y a cofinanciar las obras si ese es el camino para que se mejoren las instalaciones y se subsanen los problemas que ahora tiene el pabellón”.



En este sentido, mostró su satisfacción “por esta vía de diálogo y entendimiento y la colaboración institucional entre Xunta y Ayuntamiento de Betanzos”.



En relación con el mismo centro, la representante autonómica explicó que el Gobierno de Rueda “está a traballar na redacción do proxecto de [a segunda fase de] rehabilitación” y que “a obra contará cun orzamento próximo ao millón de euros, que asumirá a Xunta, aínda que se concretará cando se complete a redacción do proxecto”, dijo Do Campo.

En este caso, Barral pidió “que se agilicen lo máximo posible los trámites” tras los años de espera por unas obras especialmente “demandadas la comunidad educativa y el Gobierno de Betanzos”.