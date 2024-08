Los vecinos de Infesta dan un ultimátum de siete días para mejorar la rotonda del Norte

Los vecinos del núcleo brigantino de Infesta se encuentran en tal estado de beligerancia que incluso dan ultimátums. Conceden siete días al Ayuntamiento de Betanzos y a la Xunta para que se mejore el estado en el que se encuentra la denominada rotonda de la estación del Norte, en su intersección con la vía autonómica AC-542, o llevarán a cabo una protesta reivindicativa.



“A Plataforma veciñal de Infesta levará as pedras retiradas da limpeza simbólica realizada o pasado sábado (17) ás portas do Concello e das delegacións da Xunta se non se dá unha solución urxente e definitiva ao lamentable estado do cruce entre a estación do tren e a estrada AC-542”, indican a través de un comunicado hecho público ayer.

Tráfico pesado



Según la entidad, en el punto giran tanto el tráfico pesado como numerosos vehículos que realizan cambios de sentido o acceden a las tres vías municipales que confluyen en el lugar, lo que causa “numerosas fochancas en pouco tempo, que só se remendan con alquitrán pero que non soluciona o problema”.



Infesta también asegura que la situación se agrava durante el invierno y las piedras desgajadas del firme son desplazadas por los coches y camiones contra las casas y los vehículos aparcados en la zona. “É por iso que urxe unha resposta da Xunta e do Concello que comprometa unha solución acaída, cun firme resistente e unha alternativa para o tráfico pesado”, apostilla.