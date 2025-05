Vecinos de Infesta acuerdan cursar alegaciones al “proxecto de mobilidade” de la Xunta

La Plataforma de Infesta convocó a los vecinos para informar de la actuación anunciada por la Xunta entre As Cascas y O Norte. “Na asamblea constatáronse problemas que o proxecto xerará tanto a residentes como á mobilidade e accesibilidade ás vivendas, falta de pasos peonís, tramos sen beirarrúas e problemas de acceso a núcleos”, por lo que se acordó cursar alegaciones tanto individuales como colectivas y celebrar un nuevo encuentro el día 8 a las 20.00 horas e el centro social, al que invitarán a representantes del Ayuntamiento de Betanzos y de la propia Xunta.



"O proxecto colapsa a rotonda das Cascas ademáis de dar só unha solución parcial no cruce do Pai Menni e O Farragoto", así como el "acceso ao Petón e a Residencia García Irmáns". Además, consideram que "limita o aparcamento de vehículos no núcleo urbano de Infesta sen garantir, por outra banda, a limitación de velocidade", indican desde el colectivo vecinal, que insiste en "a nula transparencia e falta de comunicación nin consultas cos residentes" en Infesta.