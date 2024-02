Vecinos de O Farragoto, en Betanzos, advierten de ‘obstáculos’ para acceder a sus casas

Vecinos de O Farragoto, en la carretera de Betanzos a Mesón do Bento, advierten de que la nueva señalización de la vía les impide acceder con normalidad a sus viviendas teniendo que “recorrer hasta cuatro kilómetros para incorporarse” hacia este núcleo de Requián. Los residentes trasladaron su malestar al Gobierno de María Barral, que ahora se dirigirá a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para solicitar una solución a esta situación y a otras similares que a afectan a vecinos de Betanzos.



En el caso de O Farragoto, “la línea continua no permite giros a la izquierda en dirección Mesón do Bento, obliga a los conductores a circular hasta la rotonda de Montellos y recorrer “una importante distancia que, en muchos casos, los vecinos tienen que realizar varias veces al día”, expuso Barral. En este sentido, se solicitará a la Xunta “que reponga la señalización que existía en ese tramo” y que permitía el acceso al núcleo de O Farragoto.



Asimismo, se plantearán otras mejoras en esta misma vía que “llevan años sin ser atendidas” y en las que de “forma periódica” se suceden situaciones peligrosas para peatones y conductores, como ocurre en Guiliade.

Guiliade e Infesta

En 2023 se registraron varios accidentes en la vía que une Betanzos con Abegondo, por lo que tanto los residentes como la institución municipal urgen a la Xunta a que “de una vez por todas mejore el tramo urbano de esta carretera a su paso por Guiliade, además de otras actuaciones solicitadas desde hace años como la reforma de la misma vía a la altura de Infesta y, en concreto, por el puente sobre el ferrocarril”, a lo que se une la necesidad de una “urgente” pavimentación de muchos tramos y el desbroce de vegetación en las aceras en Infesta y que obliga a los viandantes a invadir la calzada para poder caminar “con el peligro que ello supone”, añadieron desde Betanzos.



El de Guiliade es “un tramo netamente urbano”, con viviendas por ambas márgenes, por lo que se considera necesario reducir a la velocidad, como mínimo, de 70 kilómetros/hora a 50. “El Gobierno de Betanzos no logra entender cómo, con las características propias de Guiliade, con un núcleo netamente urbano, el tramo no se identifica ni como travesía ni zona urbana, por lo que se mantiene la velocidad a 70 con el riesgo que ello supone para los vecinos de la zona que cada día transitan por la vía y que, ante esta situación, no tienen una zona de paso peatonal segura”, aseguraron los responsables municipales que cuestionan la solución aportada por la Xunta.

En este sentido, desde Santiago se les animó a que “se incrementasen los controles para sancionar a los conductores que circulan por encima del límite”, recordó Barral. Una alternativa a la que no se opone, pero que “debería de estar acompañada por un cambio de señalización y reducción de velocidad” en todo Guiliade.



En cuanto a Infesta, considero un “punto negro”, insisten en que se debe abordar la reforma del puente sobre el ferrocarril, donde “se producen constantemente accidentes, algunos, hace años, con víctimas mortales”, continuó la alcaldesa de la ciudad, que aseguró que también reclamará la construcción de aceras en la zona de Piadela-Guiliade, así como la creación de un camino seguro que una Betanzos con la Residencia García Hermanos y el Centro Pai Menni.