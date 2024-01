Los técnicos rechazan indemnizar con otros 150.000 euros a la anterior concesionaria de la piscina de Betanzos

El Pleno de Betanzos abordará la semana que viene la propuesta de los servicios jurídicos municipales para "rexeitar a reclamación da antiga concesionaria da piscina municipal na que solicitaba unha indemnización de máis de 150.000 euros como consecuencia da 'ruptura do equilibrio económico' do contrato pola incidencia do covid na xestión das instalacións entre os meses de xaneiro a agosto do ano 2022". El Ayuntamiento de Betanzos abonó a la empresa, anteriomente a esta tercera reclamación, otras dos compensaciones de 43.258,82 euros y de 73.506,36.

En sus informes, los técnicos municipales indicen en "a advertencia que se lle fixo á empresa prestadora do servizo con ocasión da adopción plenaria, en data 21 de decembro de 2021, do acordo de iniciación do expediente de modificación do contrato de concesión de servizos, que derivou nunha indemnización de 73.506,36 euros, no sentido de que debía tomar medidas para diminuír nun futuro o impacto sobre o equilibrio do contrato das medidas anti-covid adoptadas", señala el Gobierno de Betranzos.

Según los responsables municipales, en ese informe, elaborado por la interventora, se indica que “da solicitude presentada non se extrae que foran adoptadas medidas para minimizar o impacto do Covid-19”.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Betanzos sostiene que "o informe da intervención municipal é claro á hora de indicar que 'cos datos dos que se dispón non se podería determinar importe algún destinado a retribuir o restablecemento do equilibrio económico', y así se trasladará a la sesión del martes 30.