Rodríguez aconseja a Barral durante su visita a Betanzos: “Ordena cuanto antes la realidad de las viviendas turísticas”

Cuestionada sobre el aumento de las viviendas turísticas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana aseguró durante su visita a Betanzos¡ que “es muy importante gobernar la realidad que vivimos y, en este momento, gobernar también la presencia de este tipo de alojamientos” y, en este sentido, aconsejó a la alcaldesa, María Barral: “Ordénalo, pon en marcha una ordenanza que atienda a esa realidad para que mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a precio asequible”.

Así, instó a las comunidades autónomas y a los municipios que “gobiernen” la “realidad” de las viviendas turísticas, que definió como “actividades económicas” que en ocasiones “afectan a la eficacia del derecho de acceso a la vivienda”.



“Lo que no pueden hacer (las comunidades y ayuntamientos) es evitarla, no verla o no querer mirarla”. En este sentido, su consejo es impulsar “nuevas ordenanzas”, “regularlo” y “si hace falta, prohibir” como se ha hecho en algunas ciudades como Barcelona.



También recordó que el Gobierno trabaja en modificar la ley para “garantizar la potestad de los vecinos para decidir en sus comunidades”.