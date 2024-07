Reportaje | Un poema escrito en lombardo y el calendario agrícola de Santa María de Betanzos

La iglesia de O Azougue, con un calendario agrícola único –solo comparable al del Palacio Ducal de Venecia, según los expertos– acoge este miércoles a las 20.30 horas, como antesala a la Feira Franca Medieval de Betanzos, el estreno en España de ‘O Tratado dos Meses’, de Bonvensin de la Riva. Un poeta lombardo del siglo XIII que, “cando os canteiros de Andrade andaban traballando no capitel de Santa María que representa o calendario agrícola (...) escribía un poema no que os meses do ano se reviraban contra xaneiro”, señala la betanceira María Teresa Amado, doctora en Filología Clásica y titular de Filología Griega de la Universidad de Santiago. Ella se encargó de la versificación gallega de la obra, traducida por Maite Jiménez.



La idea surgió precisamente de esa coincidencia temporal del calendario y la obra de De la Riva: “E se unimos as dúas cousas e representamos o poema no mesmo lugar onde está o calendario?”, comenta Amado. Una iniciativa a la que se unieron los coruñeses de Noite Bohemia que, dirigidos por Javier Fernández Mariño, interpretarán ‘O Tratado dos Meses’. Un acto que, a modo de anticipo, abre ‘As Vodas de Prata’, en las que Betanzos reivindicará durante cuatro días su historia y su importancia en la Edad Media.