La oposición fracasa en su intento de aclarar la supuesta relación de Oza-Cesuras con la crisis del agua

La sesión extraordinaria solicitada por la oposición para aclarar la situación del Mendo en Oza-Cesuras y su supuesta vinculación con la crisis del agua que vivió Betanzos este verano se cerró sin explicaciones por parte del alcalde, Pablo González Cacheiro.



Lo que sí se confirmó es que la información solicitada por la Guardia Civil al municipio se envió hace solo una semana, el 29 de noviembre de 2023, días después de conocerse la existencia de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) depositado en el Juzgado de Betanzos y de la solicitud de sesión extraordinaria por parte de la oposición de Oza-Cesuras.



“Ningún alcalde puede estar pendiente de absolutamente todo”, intervino el regidor, que aseguró que “cuando yo tengo conocimiento de esto es cuando me pongo serio”, se moviliza de inmediato el área administrativa y se contesta a la Guardia Civil.



El mandatario aseguró que el control sobre los vertidos es continuo y acusó a la oposición de alimentar teorías de “conspiración”, recriminarle un oscurantismo del que no existe evidencia o insinuar la relación de Oza-Cesuras con lo que vivió Betanzos. “No está entre los objetivos de ningún ayuntamiento intentar contaminar los ríos” porque “ahora han sido ellos, pero mañana podemos ser nosotros”, apostilló Cacheiro.



En su intervención, el alcalde detalló los vertidos de purín que, desde 2014, sufrió su ayuntamiento, y alabó la situación de su municipio al disponer de “tres captaciones de agua” que “son tres ases” (Borrifáns, Fornelos y Trasanquelos) y “dos potabilizadoras”, en Cesuras y en Oza. Esta condición, según explicó, asegura el abastecimiento de los vecinos a través de un manantial en caso de contaminación del Mendo.



“Ninguno sabía qué era el ‘noravirus’ –en referencia al norovirus– hasta que saltó lo de Betanzos”, continuó el alcalde antes de reconocer que ellos mismos ordenaron a la concesionaria una ampliación de las analíticas en las captaciones porque “hasta que surgió esto nadie nos había dicho que había que hacerlo”, sostuvo el alcalde de Oza-Cesuras.

Campaña

En cualquier caso, en su opinión, ante una cuestión de salud no se debería hacer campaña “hacia marzo” ni utilizar lo ocurrido como “arma política” porque “esto le puede pasar a cualquiera” y porque “de hecho –añadió– se encontró norovirus en Curtis y en las inmediaciones de la depuradora de Oza-Cesuras”.



De esta manera, tras incidir en el “control absoluto sobre los vertidos”, vinculó que no se entregase al Seprona la documentación requerida a “un tema administrativo que ya está solucionado”, sentenció González Cacheiro.



La réplica de la edil no adscrita, Mónica Fernández-Aceytuno alteró los ánimos del Gobierno del PP, que consideraron que se les estaba acusando de contaminar el Mendo. “Este es un asunto que está judicializado y yo no soy quien ni seré la que juzgue, sino que será un juez”, respondió la no adscrita antes de volver a cuestionar que no se le entregase la documentación a la Guardia Civil.

Así, en respuesta a las acusaciones de la oposición de negar información a los cuerpos de seguridad, el alcalde reiteró que se trató de una cuestión administrativa y exigió “más rigor” a Fernández-Aceytuno, a BNG y a PSOE.

Cacheiro cierra la sesión con un vídeo

de la regidora de Betanzos “Que conste en acta que no se nos informó sobre la fecha en que el Seprona solicita información a Oza-Cesuras, no se nos aclara porque se apunta a deficiencias en el funcionamiento de la depuradora ni se nos responde a nuestras preguntas”, replicó la oposición a Cacheiro. El mandatario municipal, por contra, los acusó de no ser rigurosos, acudir a una sesión extraordinaria “sin ni siquiera haberse informado” y cuestionar la “situación envidiable de Oza-Cesuras”.

En su exposición definitiva, el regidor sorprendió con un vídeo del Pleno de Betanzos en que la alcaldesa, María Barral, sostiene que nunca acusó a nadie del origen del brote pues eso “sería unha ousada, e eu son más prudente, para ousadías xa están outros”, aseguró el pasado día 28. “Me quedo con las palabras de la compañera de Betanzos”, apuntó exigiendo la misma prudencia a todos.

Mónica Fernández-Aceytuno (No Adscritos) “Causa estupor que no se conteste a un requerimiento de la Guardia Civil”

Estefanía Busto (BNG) “Teño que felicitalo porque ten vostede a capacidade de falar e non dicir nada”

Jaime Couceiro (PSdeG-PSOE) "Pedimos documentación para este pleno y se nos dijo que no había expediente”

Pablo González Cacheiro (Alcalde de Oza-Cesuras) “Viendo series de Netflix no vamos a conseguir nada”