Nace ‘Betanzos Acompaña’, una acción social destinada a los vecinos de más de 65 años

Betanzos impulsa una nueva iniciativa para sus vecinos de más de 65 años que viven solos, anunció la alcaldesa, María Barral. Una acción que nace con la intención de “detectar casos en situación de soidade non desexada entre a poboación maior; deseñar accións para involucrar na comunidade ás persoas maiores en esta situación de soidade e crear unha rede de acompañamento ás persoas maiores entre os diferentes axentes sociais do territorio”, añadió Barral.



El número de residentes que supera los 65 es de 3.354 (1.395 hombres y 1.959 mujeres), lo que supone un 25% de sus vecinos, según el IGE. De ellos, un 7% presenta un grado de discapacidad igual o superior al 33%.



De esos 3.354 betanceiros, viven solos 801 (245 hombres y 556 mujeres), lo que representa el 24%. Con estas cifras y teniendo en cuenta la nueva configuración social y cuáles son “as proxeccións estatísticas para concellos como este no próximo decenio”, se decidió activar ‘Betanzos Acompaña’. Una iniciativa con la que se pretende “detectar, intervir e mitigar a soidade non desexada na poboación maior que poida encontrarse nunha situación de desprotección deste tipo” y “tecer sinerxías con axentes sociais que operan no territorio” para definir acciones y servicios al margen de otros consolidados como el Transporte Adaptado o el SAF (Servizo de Axuda no Fogar).

Fases

‘Betanzos Acompaña’ se desarrollará en fases, “de tal maneira que unha desencadee necesariamente á outra buscando en todo momento a participación comunitaria, para facer un programa vivo e dinámico”, precisaron desde el Gobierno de Barral.



La primera será de “recopilación da información para establecer liñas de acción que incluirá, entre outras cousas, entrevistas con persoas maiores do municipio que se atopen en situación de desprotección ou soidade non desexada, detectadas a través de recursos municipais existentes”, mientras que en la segunda se centrará en “tecer redes” creando “sinerxías entre os servizos sociais comunitarios e outros servizos de cara a ofrecer un acompañamento integral en casos de soidade”, en coordinación con los centros sociosanitarios, comercios y entidades de Betanzos. La tercera fase será crear actividades, divididas en seis apartados: ‘Espertando Conciencias’, ‘Ao Aparato’, ‘Facendo Grupo’, ‘O Grupo Medra’ y ‘Tempo por Tempo’.



La de ‘Espertando Conciencias’ es una actividad de concienciación para intentar hacer de la iniciativa una “sinal de identidade” de Betanzos. Además, contempla contactos semanales con los usuarios y apuesta por convertir las farmacias en “puntos de información fiable e de referencia para os maiores” y establecer comunicaciones constantes con el Centro de Saúde de O Carregal.



La segunda, ‘Ao Aparato”, potenciará una actividad iniciada durante la crisis sanitaria, con un número de contacto telefónico “para persoas maiores”, con conversaciones de 15 minutos con cada usuario de Betanzos.



‘Facendo Grupo’ intentará crear un espacio para conversar de manera amena, donde compartir situaciones y experiencias antes de impulsar ‘O Grupo Medra’, que incluirá la constitución de una ‘Brigada de Maiores’.



También está previsto articular “unha bolsa de tempo altruísta sen ánimo de lucro para que calquera maior de 16 anos poida ofrecer un servizo a unha persoa maior que se atope en situación de vulnerabilidade dentro da acción ‘Tempo por Tempo’, similar a un voluntariado pero de menor duración, de unos 30 minutos.