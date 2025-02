El misterioso y relevante papel de Betanzos en la defensa de A Coruña al lado de María Pita

El historiador, escritor y articulista José Luis Gorrochategui Santos (A Coruña, 1960), volverá esta tarde a Betanzos, donde dio clase de Filosofía durante más de veinte años a los alumnos del instituto Francisco Aguiar, para impartir una conferencia organizada por la Real Orden de Caballeros de María Pita: ‘1589: Betanzos en ayuda de La Coruña’.



Con ‘Contra Armada’, el libro en el que analiza el enfrentamiento entre ingleses y españoles de 1585 a 1604, alcanzó celebridad internacional al dar un vuelco a la historia, mal contada para tratar de silenciar “la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra”.



En su exposición, a las 20.00 horas en la sala azul del Edificio Archivo (Liceo), Gorrochategui explicará cómo Betanzos asistió a La Coruña. Con guarnición, con su vecindario y un importante contingente de hombres, –muchos de ellos a caballo– que acudió para la defensa de la ciudad y evitó que “ni un sólo inglés tocase tierra en toda la comarca”, que no desembarcaran ni en Sada, ni en Oleiros. También con la actuación “del gran Cristóbal Díaz”, un betanceiro que defendió, con María Pita, las murallas de A Coruña. “Eso lo contaré en la conferencia”, adelantó Gorrochategui.

Los betanceiros aportaron un importante contingente

de hombres que evitó que ni un solo inglés tocase tierra en toda la comarca, pues no desembarcarán ni en Sada ni en Oleiros



El historiador es presidente de la Asociación Cultural Contra Armada, directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, miembro fundador del Instituto Torre de Hércules y consejero histórico de la Real Orden de Caballeros de María Pita. Además, recibió la medalla al Mérito Cultural de la Real Liga Naval Española (2014), y la de la Batalla de La Coruña (2023). Convertido en uno de los más destacados expertos en esta parte de la historia de la capital coruñesa, reconoce que el interés por conocer la historia de su ciudad natal comenzó en la infancia: “Esto empieza porque mi padre había escrito varias novelas y yo quería escribir una sobre María Pita para emularlo... Ahí comencé a investigar, me lié la manta a la cabeza de mala manera...”, recuerda Gorrochategui.

Investigación

No escribió una novela pero sí varios ensayos debido a que este episodio no había sido tratado en la historiografía “y no podía escribir una novela sobre un episodio desconocido”, comenta el escritor, que insiste en que, “independientemente de que yo amo Betanzos y de que me encanta contribuir a poner en valor su historia”, descubrió el papel relevante de la capital brigantina en el curso de la investigación, “porque durante muchos años indago en toda la historia y en la de todos los que participaron, y ahí me entero de la trascendencia que tuvieron Betanzos y betanceiros como Cristóbal Díaz”.



“Durante el año transcurrido desde julio de 1588, cuando zarpa de España la Gran Armada, la famosa Invencible, y julio de 1589, cuando arriban a Inglaterra los restos de su réplica inglesa, la desconocida Contra Armada, se van a consumar dos de las mayores catástrofes navales de la historia. A la primera de ellas se ha dedicado una enorme atención. A la segunda ninguna. Este libro presenta en toda su magnitud un acontecimiento celosamente ocultado durante más de cuatro siglos”. Así se presenta ‘Contra Armada’, publicado en 2011. Esta tarde abundará en la actuación singular que en ese episodio tuvo la vecina Betanzos.