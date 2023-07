María Barral, alcaldesa de Betanzos: “Claro que cumpliré con el ‘voto’ a San Roque, como siempre he hecho"

Ni motivos económicos ni las ‘consecuencias’ del acuerdo PSOE-BNG. Así responde María Barral cuando se le consulta por la cancelación del Globo de Betanzos. La alcaldesa insiste en que en su intervención ante los medios ofreció todas las explicaciones que puede ofrecer y que, del mismo modo, comparecerá en la sesión de esta tarde (20.30).



La mandataria contó lo sucedido los últimos ocho meses, desde la constitución de la Fundación Globo de San Roque, hasta el ‘viernes negro’, pero la ciudadanía quiere saber más y, sobre todo, por qué no se intenta si el único argumento esgrimido por sucesores y colaboradores es la ‘imposibilidad’ de construirlo para el día 16. “El Ayuntamiento de Betanzos trató de poner a su disposición todos los recursos técnicos, humanos y económicos para, como mínimo, intentarlo, pero la respuesta siempre ha sido la misma”, aclaró la alcaldesa, que asegura que lo que ella no puede explicar es por qué no se iniciaron las tareas para su elaboración “puesto que esa decisión no se adoptó en el marco de la Fundación Globo de San Roque”.



“Lo que me molesta mucho, e incluso me duele, es que se diga que no se empezó porque los colaboradores no cobraron lo de 2022 cuando ellos mismos, al menos los que estaban en la reunión del día 11 de julio, esa en la que me trasladan que no da tiempo, me aseguran que eso no es un impedimento, y yo no tengo por qué no creerlos”, continuó Barral.



En relación con este asunto, e interpelada sobre los retrasos, la regidora reconoce que existieron y que alguno no ha cobrado aún, pero que desde que el 11 de mayo se acuerda contactar con una asesoría especializada para tratar de solucionar sus compensaciones, esta cuestión no se abandonó y "las transferencias se hicieron a medida que se nos entregaron los datos necesarios, pero los de los últimos entraron por registro el viernes 14".



¿Para qué se crea la Fundación Globo de San Roque, en la que está representado el Ayuntamiento de Betanzos, si el Globo de San Roque sigue siendo propiedad privada como insiste estos días uno de sus titulares?

El Globo de San Roque es de todos los betanceiros y betanceiras; el patrón está depositado en la fundación, pero evidentemente los sucesores de Claudino Pita son los que han hecho posible su elevación durante casi 150 años con la financiación y colaboración del Ayuntamiento de Betanzos. La decisión de crear una fundación privada, pero con participación municipal, es precisamente para darle seguridad y garantizar, entre otras cosas, que el Globo de San Roque es de Betanzos.

Otros, incluido el PP, hablan de un acto religioso que ustedes supuestamente rechazan porque lo rechaza el BNG

El Globo no entró jamás en del debate político, está al margen de ideologías, es lo que nos une a todos desde hace más de un siglo u espero que lo siga haciendo... No es un acto religioso, se pongan como se pongan y los diga quien lo diga... Como las Fiestas de San Roque y Santa María tampoco lo son... Son las fiestas de todos los betanceiros y betanceiras.

¿Acudirá usted este año a la Función del Voto a San Roque?

Por supuesto que, como alcaldesa de esta ciudad, voy a participar en la Función do Voto a San Roque y haré la ofrenda al patrón, como siempre he hecho y como siempre han hecho mis predecesores durante más de seis siglos.

La cancelación del Globo de San Roque casi ‘vacía’ la agenda de actos del día 16 ¿Valoran alguna alternativa para, de alguna manera, atraer visitantes a Betanzos?

Estamos tratando de encontrar una alternativa, aunque de ninguna de las maneras será lo mismo, porque nos hemos quedado sin el acto principal no solo de de esa noche sino de las Fiestas de San Roque. Es imposible minimizar el dolor, pero trataremos de reducir el impacto económico y estamos valorando alternativas para atraer gente a Betanzos.