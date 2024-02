El Mandeo se desbordó tras situarse 0,6 metros por encima de lo previsto en Betanzos

Betanzos vivió un martes y un miércoles en calma tras las inundaciones de la madrugada del Luns de Entroido. Así, aunque se mantuvo activo un dispositivo especial, no se registraron más incidencias desde entonces, cuando, coincidiendo con la pleamar, el Mandeo entró en O Malecón da Ribeira, en A Tolerancia, O Xuncaliño y el Puerto de Betanzos. En ese momento, a la marea se unieron un episodio de lluvias y la subida del caudal del río, con una velocidad y presión del agua muy elevada, explicaron desde el Gobierno de María Barral.



Todas esas circunstancias causaron una crecida que afectó a varias viviendas y a casi todas las naves de los muelles y que obligó a actuar los servicios de emergencia de Protección Civil.



Según los responsables municipales, a la espera que conocer todos los datos y las condiciones que se dieron río arriba, lo que sí se pudo confirmar es que “en determinados momentos, el caudal alcanzó 60 centímetros más de lo que se había estipulado por las mareas”, por lo que se está investigando lo ocurrido, explicó el Ayuntamiento de Betanzos.



Al igual que hace unas semanas, cuando se desbordó el río, el caudal y la velocidad del agua hacen pensar que es provocado por la apertura de puertas de presas aguas arriba que en este caso no se comunicó al Ayuntamiento de Betanzos. En este sentido, se solicitó información sobre lo ocurrido a fin de que “en la medida de lo posible, esta apertura no coincida con episodios de pleamar tan alta”, añadieron desde la capital de As Mariñas.



El Gobierno de Barral explicó que en esta ocasión, a pesar de que las válvulas instaladas por la Administración del Estado en A Ribeira, en las inmediaciones del Grupo Brigantium, estuvieron operativas en todo momento y que los operarios de la empresa encargada de su funcionamiento estuvieron presentes de madrugada para hacer un seguimiento, estas “no fueron suficientes en esta ocasión para evitar que el agua llegase a la carretera” debido al ingente caudal del Mandeo.



Desde Betanzos explicaron que aunque este episodio del Luns de Entroido respondió, según los técnicos, a una serie de circunstancias que “coincidieron a la vez”, consideran necesario que por parte de la empresa se haga un análisis “para revisar con los nuevos datos e incidencias los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de cara a un futuro por si es necesario programar, nuevas actuaciones para reforzar el sistema de achique del agua y evitar que suba el nivel en la carretera, especialmente en la zona A Ribeira, como se había conseguido hasta ahora en situaciones anteriores” similares a las del día 12.