Un joven de Betanzos muere junto a su mujer y su hijo en un accidente de avión en Estados Unidos

Alfredo Díez Seoane, un joven de Betanzos, ha fallecido en Estados Unidos tras sufrir un accidente de aviación.

La víctima, que era el piloto del aeroplano, se estrelló y falleció junto a su mujer y su hijo, de tan solo tres años.



El accidente se produjo en el Estado de Virginia.

Según la cadena CBS, el avión se estrelló en una zona boscosa este domingo, 10 de marzo, cerca de un pequeño aeropuerto rural de Virginia, en la zona de Hot Springs.

Las cinco personas que iban a bordo, entre ellos el joven betanceiro y su familia, fallecieron en el acto, según la policía. Los equipos de emergencia llegaron de inmediato, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de los pasajeros, ya que el aeroplano un IAI Astra 1125 bimotor- se incendió al impactar contra el suelo.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, ya ha mostrado también su consternación por el fallecimiento del joven de Betanzos y su familia. "Consternada tras coñecer a nova do pasamento dun betanceiro, a súa dona e fillo nun accidente aéreo en Virxinia, no que faleceron tamén outras dúas persoas. As miñas condolencias para a familia e as súas persoas achegadas en nome de todo Betanzos".