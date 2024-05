La inseguridad vial de Infesta llega al Parlamento de Galicia

La inseguridad vial de Infesta llegará al Parlamento de Galicia. La diputada del BNG Mercedes Queixas y la portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Betanzos, Amelia Sánchez, se reunieron ayer con los vecinos para abordar la situación de las carreteras a su paso por el núcleo y otras necesidades de los residentes en este núcleo de Requián.



Queixas se comprometió con los asistentes a trasladar a O Hórreo las carencias de la AC-542, que une Betanzos co Mesón do Bento. “Ao longo dos anos, no BNG vimos presentando iniciativas no Parlamento de Galicia co fin de solucionar estas problemáticas”, apunto la diputada, que señaló que “na mesma liña, presentamos tamén emendas aos orzamentos da Xunta de Galiza para que se dispuxesen os fondos necesarios para acometer as reformas necesarias para evitar os puntos negros e mellorar a circulación dos vehículos e a seguridade dos veciños e veciñas dos núcleos que atravesa a ACE-542”. Unas demandas que el martes también se aprobaron por unanimidad en el Pleno de Betanzos.



“Reclamaremos á Xunta que solucione os problemas de seguridade viaria na AC-542 en Infesta, sobre todo na zona máis perigosa que é a ponte sobre a vía do tren, que precisa unha ampliación e mellora”, explicó la portavoz nacionalista, Amelia Sánchez.



“A construción de beirarrúas e de camiños peonís seguros, a creación de sendas ciclábeis e a mellora na sinalización dos pasos de peóns, son outras das necesidades que nos trasladou a veciñanza”, dijo la edil del BNG.