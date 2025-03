El Globo de San Roque ‘se eleva’ al Parlamento de Galicia

“A urxencia ven motivada pola coincidencia no 2025 do 150 Aniversario do Globo de San Roque”. Así explicaron Cecilia Vázquez y el PP de Betanzos el registro, por parte del Grupo Popular, de una iniciativa parlamentaria en la que se insta a la Xunta a “incoar o procedemento para a declaración do Globo de San Roque como Ben de Interese Cultural (BIC)” tras la solicitud enviada por el Ayuntamiento de Betanzos, que así lo acordó por unanimidad, “por constituir un símbolo da tradición cultural de Betanzos e de Galicia”. Un “emblema de cidade” y un “espectáculo insólito”, único en el mundo.



De esta manera, el acuerdo municipal y traspasaría “as fronteiras de Betanzos”, expuso la edil y diputada autonómica, que insistió en que “non queremos que isto quede só na nosa cidade”, apuntó Vázquez, convencida de que contará con el respaldo de todo el arco de O Hórreo.



Con esta iniciativa, el PP pretende rendir tributo a Claudino Pita, el artesano que en 1875, con solo 16 años, se hizo cargo de una singular tradición de la que se tiene constancia desde 1814. En concreto, desde el 29 de mayo de 1814, tres decenios después de la hazaña de los Montgolfier en Annonay.



El actual, de casi 25 metros de alto y 50 de circunferencia, el que cumple 150 años este 2025, es el creado por Claudino Pita. De ahí la importancia de que la declaración de BIC Inmaterial de Galicia se confirme antes del Día de San Roque. “Na honra de Claudino, dos seus herdeiros e colaboradores”, indicó Vázquez.