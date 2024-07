Fallece el presidente del Santo Domingo de Betanzos, José María Valeiro

El Club Santo Domingo Betanzos de baloncesto confirmó este lunes el fallecimiento de su presidente, José María Valeiro. "Se nos van nuestro presi, nuestro amigo, el que dio su vida por esta casa", comunicaban a través de las redes sociales para confirmar la muerte de uno de los grandes impulsores del baloncesto y del deporte base en el municipio.

Así también fue reconocido desde el propio Ayuntamiento de Betanzos, que calificó a Valeiro como "fundamental no crecemento do club e no impulso do baloncesto no noso concello".