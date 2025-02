Do Campo escucha las demandas de Acebe CCA durante la Mesa del Comercio Local de Betanzos

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistió a la Mesa de Comercio Local de Betanzos. Unos encuentros que “se impulsarán no marco do futuro Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, que se presentará no primeiro trimestre deste ano”, indicó Do Campo.



La representante autonómica consideró vitales este tipo de convocatorias para dar respuesta a los retos y necesidades del sector y, en este sentido, animó a los ayuntamientos a “ir da man do tecido comercial das súas contornas para reunir de forma periódica aos principais axentes involucrados neste eido económico fundamental para a xeración de riqueza e emprego en Galicia”.



“Estas reunións deben servir para o debate e a reflexión co obxecto de tomar as mellores decisións para dinamizar o comercio”, indicó la delegada, que informó de las principales líneas de ayudas “para apoiar ao sector comercial” impulsadas por la Xunta.



Desde la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe CCA) presentaron su iniciativa de dinamización para este año y otra de organización de la Feira de Oportunidades 2025.



Durante el encuentro Belén do Campo también informó que hasta el día 26 de marzo está abierto el plazo de solicitudes de la orden para impulsar la digitalización, la innovación y sostenibilidad del comercio retallista y los talleres artesanales, que cuenta con 3,9 millones de euros.

Asimismo, explicó que la principal novedad de esta convocatoria es que "unifica, por primeira vez, estas tres liñas de apoios avanzado na simplificación administrativa e na procura da axilización das tramitacións co gallo de favorecer actuacións que contribúan á implantación dun modelo de comercio innovador e sustentable nas cidades e vilas galegas".



De la misma manera, explicó que otro de los cambios significativos para los posibles beneficiarios es el incremento de la intensidad de las ayudas hasta el 80%.

En el encuentro, celebrado en el Liceo, también recordó que hasta el día 19 de marzo está abierta la convocatoria de ayudas, dotadas de un importe de 2,5 millones, para impulsar las actividades de los centros comerciales abiertos de Galicia. Esta vez, "incrementando o seu orzamento global e incorporando novidades para potenciar ao máximo estas figuras clave dentro do seu compromiso coa revitalización do comercio local como elemento esencial para o desenvolvemento económico e social das vilas e cidades galegas".

Así, la nueva orden "aposta polo réxime de concorrencia competitiva buscando primar a calidade e a excelencia das propostas de dinamización", por lo que animó a los representantes de Acebe CCA a solicitar estas ayudas.