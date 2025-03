La continuidad de las unitarias de Areas y Viñas, un éxito colectivo de Paderne

Las dos escuelas se Paderne seguirán abiertas el curso 2025-26. Un éxito colectivo que celebró el alcalde, Sergio Platas, a través de las redes sociales y con agradecimiento especial a la implicación personal “das nais e pais”, "dos profes" y de numerosos vecinos, que no dudaron en respaldar la campaña ‘Educa en Paderne, Educa na Casa' para evitar el cierre de Areas y Viñas.



“Temos unha grandísima noticia que darvos”, informó el Ayuntamiento de Paderne. El cambio de ciclo de muchos de los alumnos matriculados este curso puso en riesgo la continuidad de ambos centros de Educación Infantil por no alcanzar “o número mínimo de nenos e nenas” para continuar activos en el 2025-26.



Una vez cerradas las solicitudes saltó la noticia y “xa é oficial que tanto o centro educativo de Areas como o de Viñas contarán con seis alumnos e alumnas cada unha no próximo curso” y “esta media ducia de rapaces e rapazas de 3 a 5 anos é o número mínimo co que a Xunta garante a continuidade destes centros rurais”, dos en el caso de Paderne.

Servicios

Sergio Platas sostuvo que las unitarias suponen “un luxo para a veciñanza” y, en este sentido, insistió en que otra de las claves de esta victoria colectiva ha sido “a aposta do Concello de Paderne por engadir o servizo de Madrugadores á escola de Viñas, un servizo gratuíto para as familias e que xa estaba presente no centro situado en Areas”.



Además, la institución municipal estudia la oportunidad “de reforzar aínda máis os servizos de conciliación, un extra á oferta educativa personalizada que ofrecen as escolas, con todos os contidos do currículo de Infantil cubertos e unha atención máis pormenorizada e estreita co alumnado e as súas familias”, explican desde Paderne.



La decisión de impulsar el Servizo de Madrugadores se adoptó después de completar “as obras de mellora” de ambas escuelas, ta que se acometieron sendas remodelaciones de las instalaciones, tanto en Viñas como en Areas.



La inversión municipal en estas actuaciones se acercó a los 100.000 euros y permitió dotar a los dos centros de “mellor imaxe en cuestión de infraestrutura e mantemento”, de disponer de áreas infantiles “máis modernas e seguras”, en el marco de la iniciativa ‘Educa en Paderne’.



La intención de esta campaña era impulsar la matriculación y, dentro de ella, se desarrollaron distintas actividades como “varias xornadas de portas abertas, faladoiros entre pais e nais ou a publicación de vídeos nas redes coas unitarias como temática”, a las que se unió la implicación de “as nais e pais das unitarias, e en concreto Berta Picado, que fixeron un enorme traballo para promocionar estes centros”, de las profesoras y los vecinos de Paderne.