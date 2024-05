Betanzos ‘se sienta’ en El Pasatiempo para defender unida la herencia cultural de los García Naveira

Betanzos volverá a conectarse con El Pasatiempo. Con atrevimiento, sin obsesiones, a través de un canal invisible y sanador que unirá la ciudad y la obra de los García Naveira. Los continuadores y la encomienda vinculados mediante una serie de actuaciones impulsadas por Concomitentes, una entidad cultural que emplea el arte para responder a conflictos sociales y que desde 2018 desarrolla ‘Legado Cuidado’ en Betanzos. El resultado se dará a conocer este sábado, día 25. “Un conxunto escultórico” que se ubicará en el entorno de La Caridad, la estatua donada al municipio por los herederos de Juan y Jesús antes incluso de la venta del espacio al Ayuntamiento de Betanzos, el 1 de marzo de 1986.



De la mano del mediador Fran Quiroga, los vecinos, animados por las asociaciones de Amigas do Parque do Pasatempo, del Casco Histórico de Betanzos y Roxín Roxal, reflexionaron sobre el cuidado del patrimonio histórico de los García Naveira. “O vínculo coa xente é fundamental”, indica Quiroga, encargado de coordinar “un proxecto pioneiro en Galicia”.



Así, con la necesaria aportación económica de la Fundación Daniel y Nina Carasso, a la que después de une la Presidencia Española del Consejo de la UE; la colaboración de las administraciones municipal y autonómica; con una crisis sanitaria por medio; entre encuentros sociales, compromiso e identidad, se acordó apostar por una obra que “falara do presente coa vista posta no futuro”, que superase la monumentalidad del espacio, “xirase sobre os eixos do legado, a identidade e a historia”, escapase de lo efímero y se concibiese desde lo ‘inacabado’, resumió Quiroga.

Características

La intervención se encargó a la investigadora multidisciplinar Carme Nogueira. La artista lo tuvo claro antes incluso de comenzar: “Había que poner en valor El Pasatiempo y había que poner en valor Betanzos”.

La obra, que se inaugura este sábado a mediodía, se compone de siete piezas modulares de cemento reciclado de 150x100x67 centímetros, asentadas en un “ficticio despiece” de la desaparecida Fuente de Neptuno y se emplazará en las inmediaciones de la Estatua de la Caridad.



Esta instalación que transformará este área contigua al campo de García Hermanos para convertirla en un nuevo espacio de convivencia, donde los vecinos “podrán sentarse” para compartir sus impresiones y deseos para El Pasatiempo.





Una de las piezas creadas por Carme Nogueira

Inspiración

Nogueira se inspiró en el “agua” como esqueleto que sostiene tanto las realidades vegetales como las escultóricas de la antigua ‘Huerta de Don Juan’. La desaparición del canal que discurría por el nivel inferior “interrumpe ahora la lectura del conjunto escultórico y paisajístico, y esta ausencia sirve para generar otros horizontes que responden a una expectativa colectiva”, y a esto se suma la intervención del jardinero y paisajista Iñigo Segurola, conocido presentador del espacio televisivo Bricomanía.



La propuesta del creador vasco se centra en recrear el canal y acompañar la obra de Nogueira con una densa plantación de carácter exótico que actuará como pantalla hacia el cierre y vallas publicitarias del actual campo de fútbol, generando un sofisticado telón de fondo que se proyecta para emular una intervención semitropical que recupera el espíritu coleccionista implícito en los orígenes de O Pasatempo”.

La iniciativa contó también con la asistencia técnica de los arquitectos Carmen Calatayud y José Manuel Vázquez Mosquera; el equipo de arqueología Arbore, y el de jardinería Arce.



Con estas intervenciones artísticas, Betanzos se convierte “no primeiro proxecto” en Galicia del movimiento Nouveaux Commanditaires, que desde 1990 –en aplicación de la metodología desarrollada por el artista Francois Hers, que sitúa la ciudadanía en el centro de la producción artística– ha impulsado más de medio millar de obras de reconocidos artistas internacionales en distintos países europeos, como Francia, Bélgica, Alemania o Italia. En España, Concomitentes desarrolla actualmente ocho concomitancias, en Madrid, Catalunya, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, y esta en Galicia.