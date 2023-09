Betanzos reivindica su importancia histórica “na loita pola lingua galega”

Con el título ‘Leña Verde’, la Asociación Cultural Pesquedellas celebra los II Xogos Florais de Betanzos. Una revisión ‘actualizada’ del evento organizado en 1886 con el que el colectivo reivindica la importancia histórica de la ciudad “na loita pola lingua galega”, desde el movimiento de Antolín Faraldo, “alma” de la Revolución de 1846 hasta la Irmandade da Fala de Betanzos, constituida en 1917, pasando por el acto que Solidaridade Galega celebra en la capital mariñana en 1907, en el que Manuel Lugrís Freire utiliza por primera vez en un mitin político el idioma de Galicia.



“Mais a día de hoxe o uso do galego entre a xuventude é moi minoritario, e por iso decidimos recuperar a celebración dos Xogos Florais, por ser un evento que defendía o uso da lingua galega, pero quixemos adaptar esta tradición á actualidade e ao que a nós máis nos gusta, que é o folclore”, explican desde Pesquedellas.



Los actos, que abrirán con “flores” el viernes 29 a las 17.00 horas, se celebrarán entre el Espazo Xove de Betanzos, el Café Lanzós y el claustro de San Domingos.



Así, en las instalaciones de Xuventude en O Valdoncel, se realizará un taller de arreglos florales de la mano de Floradeira. Las composiciones que se creen servirán para adornar los conciertos de Nimbos y Alana.



El sábado 30 de septiembre, a las 12.30 en el Café Lanzós, se celebrará el “slam de poesía”, que la asociación define como “esencia” de la cita, “onde procuramos proporcionar exemplos de creación contemporánea arredor do folclore e da lingua galega á xuventude da nosa comarca”, pero también “espazos de comunicación e nos que poder compartir as súas creacións”, indica una de las organizadoras, Sara Fraga.



En cuanto a la música, el sábado actuará Nimbos en el claustro de San Domingos, donde presentarán “un proxecto de base tradicional no que musicalizan en boa parte poemas do poemario ‘Aló onde nos leve o vento’ de Carmela Franco”, y el domingo, día 1 de octubre, será el turno de Alana y su apuesta por la “música de base tradicional con mestura de electrónica e pop”, a la que se unirán la entrega de premios del slam de poesía de esta edición y un guiño especial al Domingo das Mozas de Lugo, por lo que “convidamos a todas as asistentes a que veñan engalanados coas súas pezas favoritas do traxe tradicional mesturado coa roupa actual”.