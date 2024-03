Betanzos reconoce a las diez emprendedoras que iniciaron su acción empresarial en 2023

En el marco de las actividades organizadas con motivo del 8-M, el Ayuntamiento de Betanzos entregó los distintivos Muller Emprendedora 2023 a las diez empresarias que abrieron sus negocios en la ciudad el último año, desde establecimientos de hostelería, alimentación y moda a servicios vinculados al deporte, la educación, la belleza o los cuidados, detallaron desde el Gobierno de María Barral.

La entrega, que presidió la alcaldesa, se celebró en el Edificio Archivo y contó con la asistencia de representantes de los distintos sectores, de manera que el acto se convirtió en espacio de encuentro, “de cara a establecer lazos de colaboración e de apoderamento feminino” cumpliendo así uno de los objetivos marcados para el 8-M.



Betanzos entrega los Distintivos Muller Emprendedora desde 2018 y, según indicó la alcaldesa en su intervención, “estará presente tamén nos vindeiros anos, como medida do IV Plan Municipal de Igualdade de Betanzos”



“Cando unha muller decide emprender non só se atopa cun gran reto profesional, senón tamén con numerosas dificultades persoais, porque a día de hoxe as mulleres seguimos a ser as que maioritariamente asumimos os coidados, e polo tanto, a nosa carga mental é dobre”, expuso Barral.

“Por iso –continuó– neste camiño é importantísimo contar cunha rede familiar de soporte, ou amizades que insuflen alento cando chegan as horas baixas, polo que quero agradecer tamén a presenza dos que hoxe estades aquí apoiando a estas mulleres emprendedoras” de Betanzos.



Además, la mandataria aseguró que “se as mulleres representamos o 50% da poboación, merecemos estar presentes na mesma porcentaxe no mundo, liderando proxectos, e sobre todo, sendo visibles” porque “o espazo nos corresponde por dereito, e o Concello de Betanzos apoiará sempre esta visibilidade”, afirmó antes de recordar que “vós sodes o presente do emprendemento betanceiro, pero servides tamén de espello para as novas xeracións, para as emprendedoras do futuro”, sentenció Barral.