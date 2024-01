Betanzos hará una promoción especial de su Feria Medieval, que este año cumplirá su 25 aniversario. Así lo anunció la alcaldesa betanceira, María Barral, que presidió este miércoles la recepción oficial a las entidades betanceiras en diversos ámbitos para celebrar juntos la llegada del nuevo año y desear a toda la sociedad betanceira los mejores deseos.

En el encuentro, la primera edil hizo balance del año 2023 y agradeció la labor de todas las entidades betanceiras: “Grazas polo voso traballo, grazas pola vosa dedicación e esforzo que nunca está recompensado na súa xusta medida; que este encontro de Nadal sirva de recoñecemento a vosa labor por parte do Concello e, por extensión dos betanceiros e betanceiras”.



La primera edil recordó que 2023 fue un año de “sentar as bases de moitos proxectos que agora, neste 2024, convertiránse nunha realidade co inicio da súa execución; proxectos que fai un ano por estas mesmas datas puiden adiantarvos e que agora, unha gran parte deles, poderánse executar. Falo dos más de seis millóns de euros que Betanzos logrou a través dos Fondos Europeos e que, sen lugar a dúbidas, permitirán avanzar nesa transformación que pretendemos acadar de Betanzos nos vindeiros anos, centrados no Casco histórico; o Pasatempo, a promoción turística ou a reforma dun edificio emblemático como o Mercado Municipal, serán algúnhas das actuacións que iniciaremos ao longo do 2024 grazas a eses fondos do Estado e de Europa”.



Indicó que el Concello está a la espera de “coñecer nas vindeiras semanas se podemos ser receptores doutros proxectos para os que tamén presentamos propostas como son o parque infantil do Pasatempo e o Centro de Día do Carregal entre outros, proxectos que xunto a reforma do litoral que pretendemos tamén desenvolver entre a ponte das Cascas e a Ribeira; mellorarán sen dúbida a calidade de vida de todos nós, dos máis mozos e dos nosos maiores”, indicó.



María Barral explicó que todos son proyectos importantes “pero que son necesarios abordar xunto con outras inversións e actuacións máis pequenas centradas en mellorar todos os servicios municipais. Nesa línea estamos a traballar tamén nos orzamentos municipais que centramos en dous aspectos fundamentais: o eido social e os servizos ás persoas. O mantemento das zonas verdes e espazos comúns; a limpeza; a mellora de parques infantís e, en xeral, de servizos municipais de atención ao cidadán, serán os eixos da política municipal”.



Además anunció que exigirá “as administracións o que a Betanzos lle corresponde. Nun ano, este 2024, que estará marcado tamén polas eleccións autonómicas do 18 de febreiro, fago un chamamento a todas as forzas políticas municipais para que o diálogo e consenso da corporación esté por riba de calquera outro interese partidista, que estemos a altura do que se espera de nós, que esa responsabilidade de representar ao pobo de Betanzos, os betanceiros e betanceiras se reflicta en esixir ao goberno que saia das urnas nas autonómicas que acometa o que Betanzos reclama e é de xustiza. Melloras en educación, en movilidade, en equipamentos… como cabeceira comarcal, como referente de cidade histórica que somos, non cesaremos en esixir o que consideramos xusto para os betanceiros e betanceiras. A miña man estará tendida para chegar a acordos, independentemente da cor política que haxa enfrente, con transparencia e respeto”.



También explicó que esa colaboración y diálogo son imprescindibles para “evitar que se volvan repetir episodios como os que tivemos que parecer os betanceiros e betanceiras como consecuencia da contaminación da auga o pasado verano, onde, como na pandemia, sentímonos sos para facer frente a unha situación onde os recursos municipais eran limitados. Aínda así, e pese a situación vivida, saímos adiante co esforzo de todos e todas, a pesar da ocultación de datos cruciais como agora sabemos por parte de quen nunca debeu facelo ante un grave problema de saúde pública como o que vivimos e que ademais tivo un importante impacto social e económico.



Durante el acto Barral anunció que 2024 será el año de la Feira Franca Medieval, que cumplirá 25 anos: “Precisamente, será un dos aspectos que promocionaremos dende xa, en Fitur, onde presentaremos a imaxe desa celebración para a que preparemos unha programación especial que poña en valor a feira xa non como referente galego, que xa o é, senón como referente de mercados medievais a nivel nacional. Porque o Turismo debe de seguir sendo unha fonte de riqueza do noso pobo, onde o aumento de visitantes é significativo ano tras ano. A nosa riqueza histórica, o comercio, a gastronomía, a cultura e o patrimonio, son aspectos únicos que temos que seguir promovendo entre os propios betanceiros e betanceiras como entre a xente que nos visita”.