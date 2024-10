Betanzos explora alternativas para evitar un rodeo de cuatro kilómetros a los vecinos de O Farragoto

La Plataforma Veciñal de Infesta inaugura el martes con el Partido Popular su ronda de contactos con las distintas organizaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Betanzos. Los residentes acudirán a estos encuentros con la intención de trasladar sus demandas para el Presupuesto Municipal de 2025.

Tras la cita con el PP, a las 20.00 horas, la semana siguiente se reunirán con el Bloque Nacionalista Galego.

En este sentido, la entidad incide en la oportunidad de exponer a todos ellos “algunhas necesidades urxentes da parroquia de Requián para incluir nos orzamentos de 2025”, pues “leva mais dun lustro sen investimentos no orzamentos municipais e son moitas as necesidades básicas a cubrir, as cales serán trasladadas ás forzas políticas con representación na corporación”, indicaron desde Infesta.

El colectivo vecinal aseguró que sigue a la espera de una contestación por parte del PSdeG-PSOE, “que aínda non repostou á nosa solicitude e que agardamos se concrete nos próximos días”, así como de la Delegación de la Xunta en A Coruña “para tratar asuntos da responsabilidade autonómica na nosa parroquia como son a contaminación da industria BetanzosHB, as plantacións de eucaliptos, o coidado e control do río Callou e as suas marxes, ou a información do proxecto de seguridade vial na AC-542”.

En unos días también solicitarán otra reunión con responsables del Adif “polo abandono da Estación do Norte en Infesta”.