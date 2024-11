Betanzos denuncia la retirada del cuidador a una estudiante invidente del Francisco Aguiar

El ANPA O Carregal denuncia la situación de una estudiante invidente de 3º de ESO del IES Francisco Aguiar a la que, según indicaron, la Xunta retiró el cuidador al que tiene derecho y del que sí dispuso en los dos cursos anteriores, a pesar de las solicitudes remitidas en los dos últimos meses a la Delegación Territorial de Educación en A Coruña.



El Ayuntamiento de Betanzos anunció que colaborará, con la contratación de un cuidador que confía en que comience su tarea la semana que viene, “mientras Educación no atienda esta necesidad, no reponga el servicio”, anunció la alcaldesa, María Barral.



Consultados sobre el asunto, desde el departamento de Román Rodríguez aseguraron que “a asignación de recursos realízase a partir dos informes de Inspección Educativa e, neste caso concreto, esta alumna si conta con coidador por parte da Xunta nos momentos establecidos”.



Después de conocer la denuncia del ANPA O Carregal, la mandataria confirmó a la asociación que la institución municipal “se sumó” a su petición, que trasladó al delegado territorial para que “envíe personal adecuado para cubrir las necesidad de la alumna” del Francisco Aguiar.



En este sentido, casi al mismo tiempo que desde el Ayuntamiento de Betanzos se registró la solicitud, la alcaldesa informó al colectivo de la decisión de cubrir este servicio durante el tiempo “que la Xunta no asuma sus competencias”, dijo Barral.



En su escrito, el ANPA explica que esta alumna no tiene las coberturas “a sus necesidades que sí tenía en 1º y 2º de ESO” y que este año la Consellería de “Educación prescindió de la persona encargada de este servicio en el cuadro de personal del instituto” Francisco Aguiar.



O Carregal sostiene que el delegado provincial “es conocedor” del caso, puesto que se le comentó desde la dirección del instituto, “desde la que se reclamó con urgencia solución a esta situación, enviando un correo electrónico el día 11 de septiembre a un inspector” y, de acuerdo con la información de la que disponen, “hasta donde es conocedora la dirección del centro, las demandas de trasladaron a los responsable superior, “pero dos meses después continúa la misma situación”, apuntan desde Betanzos.

Compañeros

En su escrito, ahora apoyado por el Gobierno de María Barral, se advierte de que esta alumna “no es un intermitente con el que jugar, ya que no es que ahora vea y ahora no, ya que su problema es irreversible y continuo”, expusieron los representantes de O Carregal. Unas apreciaciones con las que coincide la regidora, que considera que “la alumna ya tiene bastantes dificultades en su vida como para que no pueda disponer de recursos a los que tiene derecho y que fue privada de ellos”, continuó Barral.



Durante estas semanas, la estudiante contó con la colaboración de sus compañeros y ahora, desde el Ayuntamiento de Betanzos se realizarán oportunos los trámites para que la alumna pueda contar con el apoyo a partir del próximo lunes, día 25.



En su escrito, tanto la asociación como la entidad municipal coinciden también en recordar que el instituto tiene aprobado el PROA+ y tiene derecho a Pedagogía Terapéutica, por la “que el centro también sigue esperando”, indica la asociación antes de insistir: “Ya no es mucho y ni esa plaza, a media jornada, llega. Para qué sacan programas si después la administración no cumple?, se pregunta el ANPA O Carregal.