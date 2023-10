Betanzos confía a 2024 el ‘despegue’ de su casco histórico pese al retraso del Pepoch

En algo más de dos meses, Betanzos cerrará un año marcado por las crisis del agua y del Globo de San Roque, pero también por los centenarios de la Casa Núñez y del Centro Pai Menni, el 50 Aniversario del Vales Villamarín y del 40º del Museo das Mariñas.



El acervo cultural acumulado, la abundancia de relatos históricos y la construcción de un estilo de vida característico son los ingredientes que configuran una ciudad marcada por su condición de cabecera comarcal y su incuestionable relevancia durante la Edad Media. Ambas son visibles en la variedad de disciplinas estéticas que salpican las calles del entorno monumental y en la excelencia arquitectónica de sus iglesias, por lo que se la considera capital del Gótico de Galicia.



Sin embargo, el censo continúa estancado y la reactivación del casco antiguo sigue sin distinguirse, aunque son numerosas las actuaciones anunciadas para 2024. En este sentido, ese debería ser el año del ‘despegue’ de Betanzos. De lo contrario, acabará reducido a uno de los municipios de menor envergadura del área metropolitana de A Coruña.



Una de las intervenciones ‘estrella’ es la del Mercado Municipal de Santa María. Las obras acaban de empezar y, de acuerdo con las expectativas del Gobierno de María Barral, supondrán ‘un antes y un después’ para la actividad comercial y de servicios en el centro histórico, como también debería serlo el ‘nuevo’ Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (Pepoch) teniendo en cuenta que el vigente suma más de treinta años, pues se aprobó en 1992.



En este caso, el retraso, achacado a distintas cuestiones es notorio y hace solo unas semanas la Junta de Gobierno de Betanzos acordó un “novo inicio de resolución do contrato do Pepoch” por “causa imputable ao contratista” que, según la propuesta aprobada, incumplió “a obriga esencial do contrato”, pues “o documento entregado (...) non resulta un documento válido para someter a aprobación inicial”, no satisfacer tampoco las recogidas en el pliego de condiciones de protección do patrimonio” ni “outras obrigas”, recoge el acta de la sesión, de septiembre de este 2023. Una vez realizados los trámites, “no caso de que o contratista formule oposición á resolución do contrato”, se requerirá el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de Galicia.



Según el catálogo en vigor, casi medio millar (446) de construcciones –aproximadamente un 28%, la mayoría de propiedad privada, aunque también figuran edificios civiles y religiosos– no puede alterarse sin que un técnico especializado en rehabilitaciones dé fe de que las actuaciones respetan las filosofías arquitectónicas que hicieron realidad los inmuebles y que, en consecuencia, protagonizaron la historia de Betanzos. Entre los ‘protegidos’ están casi una decena de origen medieval y otros tanto de la época modernista, incluida la centenaria Casa Núñez, sede del Centro Internacional de Estampa Contemporánea); las escuelas y la ‘Casa do Pobo’, ambas impulsadas por los García Naveira.