Betanzos se alía de nuevo con la UDC en el impulso del Programa Universitario para Maiores de 50

El Ayuntamiento de Betanzos y la Universidad de A Coruña, con la colaboración de Política Social, impulsan una nueva edición del Programa de Democratización do Coñecemento Universitario para Maiores de 50. Entre los meses de septiembre y octubre en el Teatro Alfonsetti. La inscripción se podrá realizar ‘on line’ a través de universidadesenior.org/betanzos hasta el próximo día 20.



Desde el Gobierno de Betanzos señalan que la educación, con la cultura y la acción social, serán claves en la “xestión municipal” y, si bien las actividades en materia educativa suelen centrarse en la epata escolar “porque quizá é a que máis afecta á xestión municipal, desde infraestruturas ou equipamentos ata as axudas para material ou comedor”..., desde hace unos años, conscientes de que “había unha parte da poboación á que tiñamos que ofrecerlle contidos e actividade neste ámbito” y ante la oportunidad de un acuerdo con la Universidad de A Coruña, se apostó por acercar esta iniciativa a Betanzos. “Un programa para compartir experiencias e coñecemento que nace coa ilusión e obxectivo de manterse no tempo e de ter continuidade no futuro, algo do que estou segura así vai ser”, indicó entonces, en su presentación inicial, la propia alcaldesa, María Barral.



En este nuevo curso se ompartirán tres módulos: Arte e Patrimonio, del 25 de septiembre al 3 de octubre; Ciencia e Tecnoloxía, del 9 al 17 de octubre, y Saúde e Benestar, del 24 al 31. Todas las actividades, a excepción de la visita cultural y la salida de campo, serán de 17.00 a 19.00.



El seminario de Arte e Patrimonio girará en torno a tres reconocidos artistas: Montaigne, Goya y Picasso. De esta manera, la primera de las sesiones, a cargo de Alberto Sucasas Peón, lleva como título ‘Unha filosofía da amizade, Michel de Montaigne’. Un día después, el martes 26 de septiembre, Juan de Dios Ruano expondrá ‘Divertimentos amorosos nos cartóns de Goya’.



La tercera y última sesión de este módulo será ‘Picasso, ruptura da historia’, con el profesor José Ramón Soraluce Blond.



El Módulo de Arte e Patrimonio se cerrará el 3 de octubre con una visita cultural, de 10.30 a 13.30, que también guiará Soraluce.

Salida

El apartado de ‘Ciencia e Tecnoloxía’ se abrirá el lunes 9 con la sesión titulada ‘Matemáticas, existen en todas partes?’ de Cristina Naya. El martes será el turno de Juan José Galán Díaz y la ‘Importancia da Ciencia e a Tecnoloxía na Historia e na Sociedade’.



Los días 16 y 17 del mismo mes, Javier Cremades Ugarte impartirá la sesión ‘Xeobotánica, a Ciencia que nos fau entender a valorar a nosa contorna’ y guiará una salida de campo, de 10.30 a 13.30.



El tercer módulo, el de ‘Saúde e Benestar’, se desarrollará entre el 24 y el 31 de octubre, con cuatro sesiones, siendo una de ellas, la de clausura, una práctica de Nutrición.

En este sentido, la apertura, el lunes 24 de 17.00 a 19.00 e impartida por Esther Fernández Fernández, se presenta como ‘Xenéticamente deseñados para o movemento’, y el martes 25, con Carmen de Labra Pinedo, será el momento de ‘Durmir ben, vivir mellor: Importancia do sono para unha vida plena’, que dará pasó a la última sesión académica de 2023: ‘Tecnoloxía para saúde e a vida activa”, con Betania Groba González y Laura Nieto Riveiro.