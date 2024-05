Barral urge a la Xunta a actuar ante la inseguridad vial en Infesta y Guiliade

“Tenemos demandas que vienen de hace años, tanto del Concello de Betanzos como de los vecinos, y que es hora de que la Xunta las tenga en cuenta”, expresó la alcaldesa, María Barral. El municipio trasladará a San Caetano las distintas “actuaciones que son necesarias abordar en varias de las vías de titularidad autonómica que pasan por Betanzos y que llevan años sin ser atendidas”.



La primera edil indicó que está a la espera de mantener una reunión con la delegada en A Coruña, Belén Docampo, para tratar “esta y otras cuestiones” que son necesarias abordar para Betanzos ya no sólo en materia de seguridad vial sino también en educación. No obstante, centrándose es materia vial, volvió a referirse a la situación de la carretera que une Betanzos con Abegondo y la de Betanzos a Sada.



Aprovechando el anuncio de inversión en proyectos de seguridad viaria en Galicia realizado hace unos días por el presidente Alfonso Rueda, el Gobierno de Betanzos espera que dentro de esos paquetes de “actuación que prevé la Xunta se incluya la mejora vial de esas dos carreteras y así se lo pediré a la delegada territorial”, indicó Barral.



En los últimos meses se han producido varios accidentes en la vía que une Betanzos con Abegondo, afortunadamente de poco alcance, en los que “todo quedó en sustos por salida de vía y pequeños daños materiales”. No obstante, la preocupación del gobierno local, compartida por los vecinos, es que en cualquier momento, se pueda producir un accidente más grave con serias consecuencias. Por ello, lo que se pretende es que, como primer paso, la Xunta declare tramo urbano la carretera a su paso por Guiliade, además de acometer, después de años de peticiones, la reforma de la misma vía a su paso por Infesta y, en concreto, por el puente sobre el ferrocarril.



El Ayuntamiento considera que en el tramo de Guiliade, un tramo netamente urbano, con viviendas por ambas márgenes, “debe reducirse a la velocidad, como mínimo, de 70 por hora a 50. No logramos entender cómo el tramo no se identifica ni como travesía ni zona urbana, manteniéndole la velocidad a 70 kilómetros por hora con el riesgo que ello supone para los vecinos de la zona que cada día transitan por la vía y que, ante esta situación, no tienen una zona de paso peatonal segura”, indica la alcaldesa.

Ferrocarril



Barral también se refirió al tramo de Infesta, un punto negro del municipio en el que desde hace años el Ayuntamiento de Betanzos lleva pidiendo a la Xunta la reforma del puente sobre el ferrocarril. “Se trata de un punto en el que se producen constantemente accidentes, algunos, hace años, con víctimas mortales. Es necesario modificar el tramo, e incrementar la seguridad ”. Además de esta actuación, se solicitará la construcción de aceras en Piadela-Guiliade, así como la creación de un camino seguro que una Betanzos con la residencia y Pai Menni.



En cuanto a la carretera a Sada, en la zona de Castro-Pontellas, los responsables municipales consideran necesario construir aceras ya que los vecinos tienen que transitar invadiendo la calzada. Además, se solicitará la señalización de algún paso de peatones en una travesía que, al igual que Guiliade, con viviendas en ambas márgenes, es necesaria “mejorar de forma inmediata la seguridad”.