La alcaldesa de Betanzos brinda por un 2025 en el que el Globo cumplirá 150 años

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, presidió este sábado la recepción oficial a las entidades betanceiras en diversos ámbitos: vecinales, sociales, educativas, deportivas, culturales, de comerciantes y empresarios, así como de instituciones con representación en Betanzos en el tradicional brindis navideño. En el encuentro, la primera edil hizo balance del año 2024 y agradeció la labor de todas las entidades betanceiras: “Grazas polo voso traballo, pola vosa dedicación e esforzo que nunca está recompensado na súa xusta medida. Que ste encontro de Nadal sirva de recoñecemento a vosa labor por parte do Concello e, por extensión dos betanceiros e betanceiras”.

En su intervención, indicó que 2024 finaliza haciendo realidad muchos de los proyectos aprobados en 2023 “financiados con Fondos Europeos e que, sen lugar a dúbidas, serán o inicio da transformación do casco histórico. Nunca antes, ninguha corporación anterior, invirtiu tanto no casco histórico, nunha nas zonas xoias e que ten que convertirse nun dos motores da nosa economía local. O mercado municipal será o motor dun proxecto que contará con zonas verdes, parques infantís, novas infraestruturas e servicios. Todo pensado para os veciños e veciñas de Betanzos, non so do casco histórico, senón tamén do resto do concello”.

Explicó los ajustes económicos que gtuvo que hacer el Concello con el pago a proveedores después de financiar con fondos propios una buena parte de los proyectos europeos.”Precisamente, esas obras, eses proxectos foron e son os que nos fixeron ter que axustar a economía do Concello. Durante as últimas semanas escoitaríades mil e unha historia sobre a situación económica das arcas municipais. A explicación é simple. Cando un invirte, un se endébeda e máis, cando en moitos destes proxectos o Concello tivo que adiantar os cartos. E todo elo, sen renunciar, lóxicamente, aos programas e servizos para a cidadanía que o Concello desenvolve. Programas sociais, de educación, de cultura, de deportes, de subvencións e apoio a entidades, e inversións, en rúas, en viais en toda a zona rural, en parques, en limpeza viaria, en mantemento de zonas públicas como prazas ou xardíns…".

Indicó que todavía restaban compromisos que no pudieron concretarse “e nos que seguiremos a traballar durante 2025 para conseguilos. O Centro de Día é un deles, xunto a mellora de instalacións deportivas municipais ou a renovación dos parques infantís. Tamén pecharemos a compra do antigo edificio de sindicatos onde no futuro iría a Policía Local e que tamén albergará espazos para distintos colectivos; e poñeremos en marcha o convento de As Donas, cuxa finalización retrasouse máis da conta ao aparecer restos que non contábamos e que fixo necesario reformar o proxecto inicial”.

Recordó también que a mayores de estas inversiones que de envergadura el Concello afrontó y afrontará “outras máis pequenas centradas en mellorar os servicios municipais. Nesa línea estamos a traballar tamén nos orzamentos municipais que volveremos centrar en dous aspectos fundamentais: o eido social e os servizos ás persoas. O mantemento das zonas verdes e espazos comúns; a limpeza; e, en xeral, o reforzo dos servizos municipais de atención ao cidadán, serán os eixos da política municipal”.

Barral lamentó la falta de financiación por parte de la Xunta y de apoyos a servicios básicos como los de ayuda a domicilio. En este sentido, pidió una revisión del pacto local, de la financiación e hizo hincapié en la necesidad de que “os concellos poidamos contar coa colaboración doutras administracións e refírome, de forma especial, á Xunta a que esixiremos que acometa o que Betanzos ven reclamando dende fai tempo. Sería bo que nese camiño estemos todos os grupos políticos que formamos a corporación. A todos tendo a miña man para chegar a acordos, por riba de cores políticas, para traer para Betanzos o que levamos tempo esperando; Melloras en educación, en movilidade, en equipamentos, en transporte público… como cabeceira comarcal, como referente de cidade histórica que somos, non cesarei en esixir o que considero xusto para os betanceiros e betanceiras”.

Adelantó que 2025 será el año del Globo de Betanzos, que cumplirá 150 anos. Precisamente, será “un dos aspectos que promocionaremos dende xa, en Fitur, onde presentaremos a imaxe desa celebración para a que preparemos un ano especial de actividades e recoñecementos ao globo de papel máis grande do mundo, a algo único, referente galego e recoñecido a nivel nacional. Será o Globo, xunto coa nosa gastronomía, e o valor cultural e histórico de Betanzos, o eixo central da promoción turística porque o Turismo debe de seguir sendo unha fonte de riqueza do noso pobo, onde o aumento de visitantes é significativo ano tras ano. A nosa riqueza histórica, o comercio, a gastronomía, a cultura e o patrimonio, son aspectos únicos que temos que seguir promovendo entre os propios betanceiros e betanceiras como entre a xente que nos visita”.