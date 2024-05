Reportaje | La adquisición de la Quinta de San Vitorio, la guinda al ‘Ano Viqueira’

La adquisición de la Quinta de San Vitorio sería el culmen ideal al 'Ano Viqueira'. En este inmueble de San Fiz de Vixoi creció el escritor al que se dedicó el Día das Letras Galegas en 1974. Allí se moldeó su carácter y cultivó su amor a Galicia. “De no haber compartido sus días con las gentes de San Vitorio, el que existiría sería otro Xoán Vicente, pero no el intelectual gallego que fue”, reconocía su hija Carmen poco antes de su muerte en México, a donde se exiliaron los Viqueira Landa, también sobrinos, por vía materna, de Matilde Landa, conocida por su resistencia antifranquista en las cárceles y por ser la dirigente comunista a la que Miguel Hernández dedicó el poema ‘A Matilde’.



La Quinta de San Vitorio ha sido testigo de la historia de España. En ella creó Viqueira, pero también Francisco Giner de los Ríos, Ramón Carande o Manuel Bartolomé Cossío –“El tío Manolo”, decía Carmen– Si García Lorca estuvo o no en Vixoi durante su visita a Galicia, es un misterio, pero no su amistad con los López-Cortón, con los que compartió tertulias y estudio en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, tanto con los descendientes de Carmen, la esposa de Cossío, como con los de Luisa, la madre de Viqueira.



Coincidiendo con el centenario de su muerte, el Ayuntamiento de Bergondo está celebrando el ‘Ano Viqueira’, cuyos actos comenzaron hace unas semanas con actividades en los centros educativos del municipio, y el BNG, a través de las diputadas Mercedes Queixas e Iria Taibo acaban de solicitar a la Xunta su colaboración “para a adquisición para patrimonio público da coñecida como Quinta Cortón”



Además de la oportunidad de divulgar su historia, la obra y la relevancia de sus habitantes, es necesario conservarla en óptimas condiciones, pues es “un ben catalogado nas normas subsidiarias en vigor polo que compre protexelo”, indicó Queixas.



“Hai un acordo plenario de marzo do 2022 que apoia a adquisición para usos culturais, sociais ou educativos, e Vixoi ten escaseza de espazos públicos para a veciñanza, algo que se paliaría así dada a amplitude do edificio e os seus xardíns que poderían abrirse ao público, aínda que dada a envergadura do proxecto tería repercusión máis alá do concello, a comarca, ou a nivel galego”, indicó el portavoz municipal del BNG, David Carro.

Fundación

Los nacionalistas también proponen a la Xunta que estudie la viabilidad de impulsar la creación “dunha fundación participada por distintas administracións como o Concello de Bergondo ou a Deputación da Coruña para a posterior xestión deste espazo”, así como “o apoio autonómico” a la celebración del ‘Ano Viqueira’, declarado por la institución municipal “a instancias do BNG, no centenario do pasamento desta importante figura”, clave en la galleguización de la enseñaza, porque “cómpre espallar a vida e obra de Viqueira aproveitando esta sinalada data”, añadió Queixas.



Xoán Vicente Viqueira murió con solo 37 años, pero tuvo tempo de destacar en ámbitos como la filosofía, psicología o pedagogía, además de en el educativo, “onde defendeu a súa reforma, galeguización e a plena incorporación da muller, e promoveu o achegamento ortográfico do galego ao portugués”, recordaron las diputadas del BNG.