El PSOE y Alternativa dos Veciños hacen ‘borrón y cuenta nueva’ para su segunda unión en Bergondo

‘Borrón y cuenta nueva’ para un segundo mandato de PSOE y Alternativa dos Veciños al frente del Ayuntamiento de Bergondo. En una comparecencia ante los medios informativos, Alejandra Pérez Máquez y Juan Fariña Pedreira dieron a conocer la composición del nuevo Gobierno de Bergondo y las claves de un acuerdo alcanzando ‘in extremis’, la víspera de la sesión constitutiva del 17-J.

La alcaldesa reconoció que “foi un acordo ‘in extremis’ pero é un bo acordo”, convencida de que “os nosos veciños e veciñas votaron progresismo, decidindo así que nos puxésemos de acordo para crear un goberno estable no que, por enriba de todo, estará o interese xeral” resumió Máquez.



En términos similares se expresó Fariña, que aseguró que ambos tenían claro en que “tíñamos que buscar un bo acordo, as outras opcións non supoñían un beneficio para o municipio” insistiendo además en los resultados de las elecciones: “nove concelleiros de carácter progresista fronte a catro conservadores”, sostuvo el primer teniente de alcaldesa de Bergogondo. “Sería dificilmente comprensible que non fósemos capaces de poñernos de acordo (....) Porque ademáis non é certo iso de que non nos tragamos”, precisó el número uno de AV.



En el acuerdo se establecen los cinco retos para este mandato: la aprobación del PXOM; el desarrollo de la modificación puntual de San Cidre; completar la red de saneamiento y dotar de este servicio a Lubre a través del proyecto del paseo fluvial del río Maior; mejorar la movilidad en el municipio, y mejorar los espacios, las infraestructuras e instalaciones.



La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, asume el Área de Presidencia, a la que estarán adscritos el planeamiento y gestión urbanística, contratación, transparencia, nuevas tecnologías, hacienda, sede electrónica, protección de datos, plataformas de tramitación electrónica, Bienestar y Personal, además de todas aquellas materias no expresamente asignadas a otra área de Bergondo.



Fariña, primer teniente de alcaldesa, asume Infraestruturas, Urbanismo e Réxime Interior.



Habrá tres dedicaciones exclusivas: la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez (45.000 euros); el primer teniente de alcaldesa, Juan Fariña, y el cuarto, Ramón Lorenzo (los dos recibirán 37.000), y cuatro parciales: las de la segunda teniente, Patricia Vázquez, y la tercera, Pilar Barja, (ambas 30.600) y los ediles Begoña Calviño y Pablo Santiso (22.950).