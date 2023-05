Bergondo abre los parques infantiles de Vixoi y Cortiñán tras su reforma

El Concello de Bergondo ha abierto de nuevo al público los parques infantiles de Vixoi y Cortiñán, tras finalizar las obras de mejora que se han realizado en estos espacios y que han contado con un presupuesto total de 108.000 euros.

En el caso del parque de Cortiñán se ha sustituido el pavimento existente por otro formado por corteza de pino, se han reparado los elementos biosaludables existentes y se ha instalado: una tirolina, un columpio doble, una estructura con red y tobogán y dos muelles individuales.

En el de Vixoi se ha cambiado el pavimento por otro de seguridad con aglomerado de caucho y se han instalado: mesas con bancos, un carrusel, un columpio doble, una estructura con red y tobogán y dos muelles individuales.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, explica que continuan "co plan de remodelación de todos os parques infantís do municio”y destaca que “neste caso o obxectivo era ampliar os espazos de lecer con novos elementos de xogo, tendo en conta as demandas e necesidades que nos trasladaban os veciños e veciñas”.